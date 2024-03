Ny koreaner til Norge: Garantien vekker oppsikt

Kia og Hyundai er de klart mest kjente koreanske bilmerkene i Norge, men visste du at de har flere? Det tredje største har faktisk vært på markedet i Norge siden 80-tallet, og har solgt i mer enn 5.000 eksemplarer siden den gang.

Vi snakker om SsangYong, en bilprodusent som nylig har fått nye eiere og som har skiftet navn til KGM - som står for Korea Genuinely Made.

Og de nye eierne KG Group har ambisjoner om å gjøre KGM til et stort, globalt bilmerke de neste årene. Fire nye modeller står på programmet i tiden fram mot 2026, alle i SUV-kategorien, inkludert én pickup.

Stor SUV til attraktiv pris

Aller først ute er Torres EVX, en elektrisk SUV som ble påbegynt i SsangYong-tiden, og som allerede har vært på markedet i hjemlandet siden i fjor høst. Straks er bilen på vei til Norge, og Broom er i Tyrkia på prøvekjøring.

Torres EVX er høyreist og byr på god plass, og har fått en attraktivt startpris på 429.900 kroner i Norge.

For den summen får du en bil på 4,71 meter - fire centimeter kortere enn Tesla Model Y og seks centimeter lengre enn Skoda Enyaq. Designmessig er den røff og kantete, og lysene i fronten gir assosiasjoner til Jeep. Estetisk synes vi den hever seg over det meste vi har sett fra SsangYong.

Bakluka åpnes via et håndtak som er plassert til høyre. Da er det nærliggende å tro at den er sidehengslet, men det er den ikke: Den er topphengslet som nær sagt alle konkurrentene.

Skifter navn etter 38 år i Norge

(Fortsetter etter bildekarusellen)

SUV-NYHET: Sjekk bildene av nye KGM Torres EVX. Se også videoen øverst i saken.

Bilen kommer kun med drift på forhjul, og med en motor på 207 hestekrefter og maks dreiemoment på 339 Nm. 0-100 km/t er unnagjort på helt kurante 8,1 sekunder. Topphastigheten er 175 km/t.

Man kan forøvrig utstyre Torres EVX med hengerfeste, og maks tilhengervekt er på respektable 1.500 kilo.

Batteripakka er på 73,4 kW netto, som skal gi bilen en rekkevidde på 462 kilometer. Det er også støtte for strømuttak fra ladekontakten (V2L) på maks 3,3 kW, til alt fra kaffetraktere til elektrisk grill på rasteplassen.

Vi har fått opplyst at maks ladeeffekt ligger på rundt 150 kW. Samtidig opplyser KGM om at det tar 37 minutter å hurtiglade fra 10-80 prosent under optimale forhold. Det betyr i såfall at snitteffekten ligger et sted rundt 83 kW.

Det er kanskje ikke så imponerende, men det som er imponerende er garantien. LFP-batteiret fra BYD kommer nemlig med 10 års garanti eller én million kjørte kilometer.

Det er det ikke mange som matcher, og bør gi en god trygghet for deg som vurderer denne bilen. Den norske importøren RSA har dessuten et godt utbygd nett av forhandlere og verksteder over hele landet.

Kjøpte bilen usett – det ble starten på mange problemer



Hvordan fungerer det?

Uansett om du liker designen eller ikke, har den sine klare fordeler, ikke minst når det gjelder plass om bord. Særlig i høyden er vi smått imponerte. Her sitter fire voksne godt, inkludert dem som alltid har vært påpasselige med å spise opp middagen sin.

HØYT: Journalisten er 180 centimeter høy, og kunne sittet med flosshatt i baksetet.

På papiret kommer Torres EVX med et enormt bagasjerom på over 800 liter, hvis man tar bort gulvplata. Det er i såfall vesentlig større enn begge de to nevnte konkurrentene.

Når vi skriver «på papiret», er det fordi vi er usikre på hvor høyt de har målt. Vanligvis setter vi grensen ved bagasjeromstrekket i Norge. Etter å ha betraktet bagasjerommet med egne øyne, synes vi det høres litt mye ut – men her skal vi kontrollmåle når vi får bilen til test hjemme i Norge.



– Prøvde de å få denne så stygg som mulig?



ROMSLIG, MEN: Ifølge produsenten er dette rommet over 800 liter. Det er riktignok noe plass under gulvet i tillegg, men her må vi kontrollmåle før vi kan konkludere om tallet stemmer.

Materialkvaliteten om bord er helt kurant, med en miks av hardplast og myke polstringer. Setene er trukket i kunstskinn. Noen premiumfølelse får vi ikke, men det har neppe vært målet heller.

Skjermen i midtkonsollen har et relativt ryddig grensesnitt, med en bra navigasjonspakke. Dessverre støttes ikke norsk språkdrakt – i hvert fall ikke i starten. Da blir engelsk mest aktuelt. Det er et aldri så liten ulempe i forhold til konkurrentene. Både Android Auto og Apple CarPlay støttes, noe som løse saken for mange.

Med unntak av rattfunksjonene, aktiveres de fleste funksjonene via skjermen. Det kan fungere helt fint, men enkelte vanlige valg kunne gjerne hatt fysiske knapper. Dette har flere av konkurrentene valgt å gjøre den siste tiden, fordi slik betjening regnes som tryggere enn å trykke på en skjerm under kjøring.

TO SKJERMER: Nesten alt av funksjoner styres via skjermen i midten, eller fra rattet.

Begge forsetene har elektriske justeringer. Både tilt og korsryggstøtte sørger for at vi raskt finner en god sittestilling. Du kan velge mellom tre nivåer av varme - samt kjøling på varme sommerdager. Varme i ratt og varme i baksetet, er også på plass. Det er ikke verst.

Kjøremessig fungerer det for det meste helt fint. Støynivået er hverken spesielt høyt eller spesielt lavt, og bilen oppleves som kvikk og enkel å kjøre. Noe mer støy blir det i høye hastigheter, men det må nesten man forvente av en bil med luftmotstandskoeffisient på 0,30.

Svingradiusen er meget bra på små flater, og man har god utsikt i alle retninger. Et godt kamera med skarp 360-graders visning på skjermen, hjelper deg når du skal rygge.

Du bør nok tenke deg om litt før du kjøper denne ...

KUNSTSKINN: Både forseter og bakseter kan varmes opp. I tillegg har man kjøling foran.

Noe «rusk» gjenstår

Forhjulsdriften og relativt høyt dreiemoment gir imidlertid noen utfordringer for bilens antispinnsystem. Ved flere anledninger, for eksempel ved gasspådrag i veikryss, i bakker og på vått underlag, hender det rett som det er at bilen spinner litt, før den finner veigrep.

Dette skjer påfallende ofte, selv når kjøreprogrammet Comfort er valgt, noe som trekker inntrykket litt ned. Forhåpentligvis er dette styrt av programvare som kan oppdateres.

Ellers er bilen naturligvis utstyrt med en rekke førerassistansesystemer, som adaptiv cruisekontroll og filholder, som fungerer fint. Den varsler deg også med lydsignaler når du passerer fartsgrensen, og når du bør ta deg en hvil.

Dessverre er de to sistnevnte systemene svært aggressive, og særlig hvile-varselet piper i hytt og vær. Støttesystemene kan skrus av, men EU-reglement krever at det må gjøres manuelt hver gang du starter bilen igjen. Forhåpentligvis er også dette noe som vil bli forbedret i fremtidige oppdateringer.

Bilen for deg hvis:

Du ønsker deg en stor og romslig bil til en god pris, som skiller seg ut i mengden, og som byr på en av markedets beste batterigarantier.

Ikke bilen for deg hvis:

Du ønsker en gjennomprøvd bil, med best mulig framkommelighet og lynrask lading.

Slik hadde Bjørn gratis bil – i fire år



Konklusjon

Det er mye ved Torres EVX som er lett å like. Det er en stor SUV med god plass, og meget god oversikt for både sjåføren og passasjeren. Den har et røft design, og har «alt» av funksjoner som man forventer av en moderne elbil – til en relativt lav pris.

Torres EVX er en bil som gjør det den er laget for: Være et praktisk framkomstmiddel med god plass, og i en innpakning som skiller den litt fra den store hurven av konkurrenter. Ytelser og kjøreopplevelse vil vi vurdere som ganske midt på treet.

Noe rusk er det, som beskrevet over, men det kan med stor sannsynligvhet fikses gjennom programvareoppdateringer.

Dessverre kommer ikke modellen med drift på fire hjul, noe vi tror mange norske kjøpere ville ha foretrukket. En ny plattform er imidlertid under utvikling, og 4x4 skal bli tilgjengelig på fremtidige modeller fra KGM.



Vi kommer tilbake til rekkevidde- og ladetest så snart vi får bilen til test i Norge senere i vår. Da skal vi også utføre egne målinger av bagasjeplassen.

– Du både lukter og hører den før du ser den

Få også med deg denne: