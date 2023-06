Ny i Norge: Denne har ikke mange konkurrenter

Stasjonsvogn var biltypen veldig mange ville ha for ikke så mange år siden. Senere har det gått utforbakke, og stasjonsvognens andel av markedet har blitt stadig mindre.

– I dag er det SUV alle skal ha, men dette har Nio tatt mål av seg til å gjøre noe med, meldte Nio-sjef Marius Hayler på et arrangement i Nio House i Oslo nylig.

Her lanserte importøren Nio ET5 Touring.

– Jeg har vært i denne bransjen i mange år. Da jeg begynte, var det stasjonsvogner som gjaldt. De siste årene har vi hatt et skifte mot SUV og sedaner, men dette skyldes mangelen på gode elektriske stasjonsvogner. Med denne nyheten bringer vi stasjonsvognen tilbake på det norske markedet, fastslo Hayler.

Fine detaljer

Det er åpenbart ikke noe dårlig forsøk på comeback. Utvendig er Nio-familielikheten i design tydelig, med de store glatte og lett avrundete flatene. Bilen har et panorama glasstak på 1,35 kvadratmeter, som også kan leveres med dimmefunksjon som ekstrautstyr.

Som de øvrige fire Nio-modellene som er lansert siden merket kom til Norge i 2021, leverer også ET5 overbevisende finish og fine detaljer i interiøret, som for eksempel høyttalere i dørsidene som er skjult under tekstiltrekket.

STILIG: Enkel, men stilig hekk.

Rommelig baksete

– Litt av målet med ET5 har vært å skape en allsidig bil med mange praktiske detaljer, sa produktsjef Andreas Nyman.

– Viktigst i en stasjonsvogn er bagasjerommet. Her rommer dette 490 liter, som kan utvides til maksimalt 1.300 liter når baksetene felles ned. I rommet er det detaljer som kroker til poser og en lampe som også kan tas ut og brukes som lommelykt.

– I baksetet er det både god takhøyde og god beinplass, og en praktisk detalj er at setet er delt 40-20-40, sier Nyman, som også kan melde om en bil med mye utstyr.

FAMILIELIKHET: ET5 har de samme særtrekkene i utvendig design som andre Nio-modeller.

0-100 på 4 sekunder

– Massasje og ventilasjon i forsetene er en selvfølge, og bilen har lydanlegg på 1.000 watt med 23 høyttalere, 14-veis el-justerbare forseter, usynlige luftdyser, fotaktivert bakluke – og Nomi er selvsagt på plass. Prosessorkapasiteten er mye mer enn du vil bruke, fastslår han.

Typisk for Nio er to motorer, og altså firehjulsdrift. I ET5 dreier det seg om 150 kW ytelse på frontmotoren og 210 kW på motoren ved bakakselen. Det gir en sum på 360 kW, noe som tilsvarer 490 hestekrefter. Dermed er det også sagt noe om høye ytelser, og en stasjonsvogn som feier unna akselerasjon 0-100 km/t på 4 sekunder blank er jo ikke akkurat hverdagskost!

Ingen småbil

For å takle slike krefter stilles det mange krav til understellet. Nio ET5 har svært lavt tyngdepunkt og 50/50 vektfordeling som et godt utgangspunkt. Effektivt bremsesystem hører med, og her oppgir Nio selv en bremselengde fra 100 km/t på friske 33,9 meter.

Nio ET5 er ingen småbil. Lengden er 4,75 meter, og bredden nærmer seg 2 meter.

RYDDIG: Nesten litt minimalistisk førerplass, der også luftdysene er skjult.

Noen tall:

Høyde: 1,50 m

Akselavstand: 2,89 meter

Rekkevidde: Opp til 560 kilometer (WLTP-testing foregår)

Tilhengervekt med brems: 1.400 kilo

Tillatt taklast: 75 kilo

Batterikapasitet brutto: 75 eller 100 kWh

Batterikapasitet netto: 69 eller 90m kWh

Maks ladekap. AC: 11 kW

Maks ladekap. DC: 130 kW

LUFTIG: Baksete med gode plassforhold - og et luftig interiør takket være det store glasstaket.

Med på kjøpet

Prisen for Nio ET5 starter på 439.000 kroner uten batteri. Da påløper det i tillegg en månedsleie for batteribytte. Denne er 1.399 kroner pr. måned for 75 kWh batteri, og 1.999 kroner for 100 kWh batteri.

Bilen kan også kjøpes med 75 kWh batteri. Da er prisen fra 532.869 kroner.

Garantien som følger bilen er 5 år/150.000 kilometer, med 5 års veihjelp inkludert. Med på kjøpet følger også 200 kWh strøm månedlig og to månedlige batteribytter.

Levering av Nio ET5 starter i fjerde kvartal, og de første båtlastene er under forberedelse i Kina.

Hvilket salgsmål importøren har for bilen?

– Ingen kommentar, er svaret på det.

