Ny EU-regel: 21-års grense på mange norske bestselgere

«Ikke bare tar SUV-er opp mer plass og er mindre energieffektive. Når det gjelder trafikksikkerhet, er det mer sannsynlig at de blir havner i kollisjoner enn lette personbiler, med langt mer alvorlige konsekvenser.»

Dette kommer fram i et forslag til nytt førerkortdirektiv i EU, ledet av EU-parlamentets saksordfører Karima Delli fra partiet i De Grønne i Frankrike.

I forslaget legges det fram en rekke tiltak for å gjøre ferdsel på veiene tryggere og mer miljøvennlig – flere av dem kan oppfattes som ganske radikale.

Eget SUV-førerkort?

Når det gjelder SUV-er og andre tyngre kjøretøy, foreslås det i utkastet at man må ha førerkort klasse B+ for biler som veier mer enn 1.800 kilo, og det kan man ikke ta før man har hatt førerkort klasse B i minst to år og er over 21 år gammel.

Det betyr det blant annet at en rekke nye elbiler ikke lenger vil være mulig å kjøre på vanlig klasse B-førerkort, eller være tilgjengelig for deg som er under 21 år. Norges mest populære elbil, Tesla Model Y Long Range, veier for eksempel 2.056 kilo. En annen norgesfavoritt, Audi Q8 e-tron, veier over 2.500 kilo.

Videre foreslås det at de som har førerkort klasse B, får kjøre i maks 110 km/t, mens de som har oppgradert til B+ skal få lov til å kjøre i maks 130 km/t. Dermed vil det være slutt på fri fartsgrense på Autobahn, for eksempel.

EGET FØRERKORT: Snart må du kanskje ha eget førerkort for å kjøre Norges mest solgte bil for tiden, Tesla Model Y.

– Helt på jordet



Forslagene har som ventet skapt en rekke skarpe reaksjoner i EU de siste dagene. Norge er ikke medlem av EU, men følger ofte de samme regelverkene.

Dersom forslagene i direktivet går gjennom, vil det derfor potensielt få store konsekvenser for norske bilister – som i stor grad velger elektrisk når de kjøper nye bil. Disse er i snitt mye tyngre enn biler med forbrenningsmotor.

KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) mener forslaget er helt på jordet.

KRITISK: Geir A. Mo og KNA mener forslagene virker lite gjennomtenkte.

– I en tid der vi forsøker å få bilistene grønnere og mer trafikksikre, er dette forslaget helt på jordet. Det vil tvinge unge bilister til å starte sin bilkarriere med små, trafikkfarlige fossilbiler, noe som er stikk i strid med alle andre politiske signaler, sier president i KNA, Geir A. Mo.

Han ber nå norske myndigheter jobbe mot at forslaget blir vedtatt.

Strammer inn for motorsyklister

Det er imidlertid ikke bare bilførere som vil få det tøffere dersom utkastet til nytt førerkortdirektiv blir vedtatt. Også mopedister og motorsyklister kommer til å møte nye, strenge krav.

Blant annet foreslås det å fjerne enhver mulighet til å ta førerkort direkte på tung MC, uansett alder. I stedet må alle gå veien via lett og mellomtung MC først.

Aldersgrensen for å ta lappen på moped og lett motorsykkel foreslås hevet fra 16 år til 18 år. Det foreslås også at de yngste sjåførene ikke skal få kjøre på natta.



Videre ønsker Delli og co det at det skal innføres øvre fartsgrenser for motorsyklister. For lett MC skal grensen være 90 km/t, for mellomtung og for tung 110 km/t.

VIL SENKE FARTEN: Maks 110 km/t for tung motorsykkel, er blant tiltakene som foreslås. Foto: Heiko Junge / NTB

– Direkte trafikkfarlig

– Dette er forslag som fremmes i trafikksikkerhetens navn, men som savner en hver sikkerhetsmessig begrunnelse. Det verste med hele forslaget er at det i liten grad forholder seg til den faktiske trafikksikkerhetsutviklingen for moped og MC sier leder av sentralstyret i Norsk Motorcykkel Union, Odd Terje Døvik, i en pressemelding formidlet av MC-avisa.

Han peker på at ulykkstallene holder seg stabilt, selv om antallet motorsyker på europeiske veier har økt kraftig de siste 20 årene.

Særlig forslaget om differensierte fartsgrenser virker lite gjennomtenkt, ifølge Døvik.

– Forslaget om differensierte fartsgrenser er tvert imot direkte trafikkfarlig. Her skal biler og andre tunge kjøretøy ha én fartsgrense, mens en motorsyklist – som allerede er mer sårbar – skal tvinges til å kjøre med lavere fart. Dette er helt uakseptabelt, og har ingenting med trafikksikkerhet å gjøre, sier han.



Kan bli klart i høst

Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske unionen har allerede hatt flere runder med forhandlinger om direktivet, og det er forventet at de vil nå en enighet i løpet av høsten.



Når reglene vil trå i kraft, er imidlertid uklart. Det samme gjelder eventuell innføring i Norge. Dette er opp til norske myndigheter å vurdere.

Broom følger uansett utviklingen, og kommer tilbake med mer rundt direktivet så snart vi vet mer.

