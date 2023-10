Ny elektrisk storbil: Skal være som å fly business

Kinesiske Voyah er ett av mange nye bilmerker som har dukket opp på norske veier den siste tiden. Foreløpig er de kun representert med én modell, den elektriske SUV-en Free.

Bilen konkurrerer i samme segment som Audi Q8 e-tron og BMW iX, og ønsker også å bli vurdert som en seriøs aktør i premium-klassen. Hittil har det imidlertid ikke gått helt på skinner. Totalt 415 biler har blitt registrert, og kun 17 av dem i inneværende år.

Det skremmer imidlertid ikke den norske importøren Electric Way fra å lansere to nye modeller for det norske markedet; Dream og Passion. Begge kommer til Norge i 2024, men Dream kommer først. Det skjer allerede på nyåret, får vi opplyst fra importørens stand under årets Oslo Motor Show.

POMPØS FRONT: Hivs du liker fronten på Hongqi, faller nok også fronten på Voyah Deram i smak.

– Første klasse på et fly



Dream er en stor flerbruksbil (MPV) på hele 5,3 meter, myntet på storfamilier med behov for komfort og romslighet. Tre seterader og totalt sju seter er på plass, og fortsatt er det 467 liter bagasjeplass helt bakerst. Akselavastanden er på hele 3,2 meter, noe som bidrar til den gode plassen om bord.

Seterad én og to består forøvrig av fire frittstående skinnseter med massasjefunksjon, som i hvert fall ser meget komfortable ut – flere av dem kommer også med innebygd fothviler.

– Den første rekken i baksetet gir assosisasjoner til første klasse på et fly, så her vil de som sitter på også nyte godt av de luksusriøse spec-valgene. Det er bare å lene seg tilbake og drømme seg bort, sier Lars Mabro Carlsson, VP Sales i Electric Way.



– Verdens raskeste

Bilen er ellers utstyrt med to elektriske motorer på totalt 435 hestekrefter som sørger for drift på alle fire hjul.

Ifølge Voyah er Dream verdens raskeste flerbruksbil. Dreiemomentet er på 620 Nm, og 0-100 km/t er unnagjort på 5,9 sekunder. Luftfjæring kommer for øvrig som standard.

Batteripakken er på 108 kWt, noe som skal gi 482 kilometer rekkevidde.

Dream kommer som nevnt til Norge på nyåret, og startprisen er ventet å ligge et sted mellom 900.000 og 1,1 millioner kroner. Importøren lover at den kommer med en meget fyldig utstyrspakke som standard.

PREMIUM: Voyah ønsker å bli tatt opp i premium-klubben, og mye av materialvalget om bord virker bra.

Stor sedan med enorm bakseteplass

Den andre nyheten, Passion, er en stor sedan som er utstyrt med samme batteripakke, men her er det snakk om en rekkevidde på rundt 600 kilometer.

Bilen er 5,1 meter lang, og er dermed mer enn tolv centimeter lengre enn Tesla Model S. Også denne blir utstyrt med luftfjæring, to motorer og drift på alle fire hjul.

PASSION: Voyah kommer snart med denne, store sedanen.

Passion byr blant annet på svært god beinplass i baksetet, i tråd med det vi ofte ser på store, kinesiske sedaner.

ENORM PLASS: Beinplassen i baksetet er det lite å si på.

Modellen ligger litt lenger fram i løypa, og ikke alle dataene er klare ennå. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi får den.

