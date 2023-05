Fjellinjens bomstasjoner i Oslo og Viken gir et unikt innblikk i bilparken i dette området. Fjellinjen registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden og har ansvaret for drift og utvikling av utstyr og programvare i 83 bomstasjoner i og rundt Oslo.

Nå er apriltallene fra Fjellinjen klare. De viser at det denne måneden ble registrert 29,8 millioner passeringer. Det er en nedgang i biltrafikken på 2,9 prosent mot samme måned i fjor. Samtidig ble det ny elbilrekord.

Kraftig økning fra i fjor

– Elbilandelen på veiene i Stor-Oslo når nye rekorder måned for måned. I april var elbilandelen på 36,9 prosent. Det er opp fra 36,4 prosent i mars og hele 5,7 prosentpoengs økning sammenlignet med april i fjor, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig, i en pressemelding.

Med det er også elbilene i flertall her. Dieselbilene er på andreplass, med 30,4 prosent. Mens elbilandelen altså øker betydelig fra i fjor, er tendensen det motsatte for dieselbilene. Her sank antall passeringer med 2,7 prosent.

BILLIGERE: Lenge var det én sats for personbiler i bomringene, med fritak for elbilene. Nå har dette blitt mer differensiert, samtidig som også elbilene må betale, men mindre enn andre biler. Foto: NTB

Forsvinner fra Oslo

Elbilsalget i Oslo er svært høyt, samtidig blir en god del brukte bensin- og dieselbiler solgt ut av dette området og til andre deler av landet.

Antall passeringer gjort med bensinbiler faller også, men mindre enn for dieselbilene. Her er det snakk om minus 0,7 prosent, til 27 prosent.

Elektriske varebiler sto for øvrig for 2,1 prosent av passeringene.

Fortsatt elbil-fordel

Gratis bomring var lenge et viktig argument for mange som valgte elbil. Nå er det ikke gratis lenger. Det har blitt innført betaling her også, men med lavere satser enn biler med bensin- og dieselbiler.

Dermed har elbilene fortsatt en fordel, selv om den er mindre enn tidligere.

