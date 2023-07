Stadige rentehevinger og økte priser på varer har ført til at mange nordmenn har fått det vesentlig trangere økonomisk det siste året. Dette merker bilbransjen godt, og flere aktører melder om laber interesse for nye biler – særlig de dyrere modellene.

Fra nyttår ble i tillegg mange av disse betydelig dyrere, takket være at regjeringspartiene innførte moms på kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner i årets statsbudsjett. I tillegg kom den nye vektavgiften som rammer alle nye biler.

Og som om ikke det var nok: I januar kuttet Tesla prisene kraftig på Norges mest solgte elbil i 2022, Model Y. Siden den gang er Model Y alene registrert i flere eksemplarer enn de seks neste på topplisten.

Nå strupes prisene

For å få ny fart i omsetningen har en rekke importører og forhandlere justert ned prisene kraftig den siste tiden. Enkelte med mer enn 100.000 kroner på utvalgte modeller. Ofte er snakk om kampanjepriser i en begrenset periode, og ofte gjelder det såkalte lagerbiler som kan leveres på kort varsel.

Kutter prisen med over 130.000 kroner

Uansett kan du nå få flere av de mest populære modellene til lavere priser enn før nyttår, noe de færreste nok hadde sett for seg på tampen av fjoråret.

Lavere priser på nye biler betyr også lavere bruktpriser. Ifølge Finn har prisene på brukte elbiler gått kraftig ned den siste tiden. Det samme gjelder omsetningshastigheten, der det i snitt nå tar betydelig lengre tid å selge elbiler enn biler med forbrenningsmotor.

Situasjonen gjør det imidlertid hyggelig å være elbilkjøper, enten du velger brukt eller nytt – og uansett hvilken prisklasse du leter i. Det er nemlig ikke bare de dyreste bilene som har blitt billigere.

For øyeblikket er det to elbilmodeller i det norske markedet som koster under 250.000 kroner, og begge har blitt vesentlig billigere den siste tiden.

Kutter prisen: Seriøst mye rekkevidde for pengene

Nissan Leaf Visia - Norges billigste: Fra 199.900 kroner

BILLIGST: Nissan Leaf Visia er Norges billigste elbil akkurat nå.

Nissan Leaf er Norges mest solgte elbil gjennom tidene, med over 77.000 registreringer siden den rullet inn over landegrensene i 2011. Bilen ble oppgradert på i eksteriør og interiør i 2018, og dagens utgave nærmer seg nå slutten i sin livssyklus.

Men fortsatt selges det godt med Leaf i Norge, og sannsynligvis blir det enda flere etter at Nissan nylig annonserte priskutt på inntil 29.600 kroner. Det største priskuttet gjelder faktisk innstegsutgaven Visia, som etter kuttet fås til like under 200.000 kroner – ned fra 229.500 kroner. Det er ekstremt rimelig for en ny bil i 2023!

Utgaven har imidlertid en del begrensninger på utstyrssiden. Du må for eksempel klare deg uten lettmetallfelger, adaptiv cruisekontroll, ryggesensor, appstøtte og navigasjon. Sikkerheten er imidlertid godt ivaretatt, og Leaf scoret fem av fem stjerner sist den ble sikkerhetstestet av Euro NCAP.

Rekkevidden er opptil 270 kilometer på en god dag. Ladeeffekten er begrenset til 50 kW ved hurtiglading, og det anslås rundt 60 minutter for å lade fra 20-80 prosent. Det er betydelig tregere enn de fleste nye elbiler i dag. Også hjemmelading skjer med lavere effekt enn det som er normalen i dag. Maks 3,6 kW betyr at det vil ta minst 7,5 timer å lade batteriet fra 20 til 100 prosent.

Da er det langt hyggeligere å se på plassen, for Nissan Leaf har bra plass i kupeen til en familie på fire. Også bagasjerommet er ganske romslig, med sine 435 liter. Og så må vi skyte inn at bilen er svært gjennomprøvd, og mange typiske feil som du finner på andre elbiler er luket bort for lengst.

Et lite tilleggstips til slutt: Har du råd til å legge på 50.000 kroner, får du nå utgaven N-Connecta, som er langt bedre utstyrt, blant annet med lettmetallfelger, ryggekamera, navigasjon, raskere hjemmelading med mer – fortsatt til under 250.000 kroner.

Les vår test av Nissan Leaf

Mazda MX-30 Exclusive-line: Fra 219.900 kroner

NEST BILLIGST: Etter et kraftig priskutt får du nå Mazda MX-30 for under 220.000 kroner.

Mazda er kanskje ikke bilmerket man tenker på først når man skal velge seg elbil, men MX-30 er definitivt et interessant bekjentskap - særlig etter at importøren nå har kuttet prisen med hele 69.100 kroner for den velutstyrte Exlusive-line utgaven.

Dermed får du en splitter ny MX-30 for 219.900 kroner, og det vil vi definitivt påstå at den er verdt.

Bilen er kompakt med sine 440 centimeter, men oppleves større enn den er – og er komfortabel og fin å kjøre. Førerplassen er god, med grei plass. Interiøret er pent og moderne – og opplevd kvalitet er overraskende høy. Det er ikke en selvsagt ting i denne prisklassen.



Her får du videre blant annet 18-tommers lettmetallfelger, adaptiv cruisekontroll, head-up display, ryggekamera og en rekke sikkerhetsfunksjoner inkludert i prisen - noe man normalt må betale mye mer for. Også MX-30 fikk fullt hus da den ble sikkerhetstestet av Euro NCAP.

Bagasjerommet er mindre enn på Leaf, men fortsatt akseptabelt med sine 366 liter. Bakseteplassen er OK for barna, men det kan fort bli litt trangt for de voksne.

Det største ankepunktet vil nok for mange være rekkevidden, som er oppgitt til 200 kilometer. Her skal det legges til at Mazda nok har vært noe mer forsiktig med anslaget enn flere konkurrenter. Som på Leaf er hurtigladeeffekten begrenset til 50 kW, men maks effekt på hjemmelading er 6,6 kW.

Her tester vi MX-30 – som ser ut som noe helt annet



Valgets kval

Til slutt blir spørsmålet hvilken av de to som er det beste valget. Her blir det korte svaret at det kommer helt an på hva som er viktigst for deg.

Er plass og rekkevidde viktigere enn en viss premiumfølelse og et rikholdig utvalg av funksjoner og sikkerhetsløsninger, er Nissan Leaf Visia det mest åpenbare valget. Hvis du har mindre plassbehov og kjører mest korte turer, blir du neppe skuffet om du går for MX-30.

I tabellen under kan du sammenligne noen av de viktigste egenskapene.