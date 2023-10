Ny elbil får superbatteri

Når bilprodusentene lanserer nyheter i 2023, prates det gjerne oftere om «mobilitet» enn om «motor». Og det er også hovedårsaken til at den årlige begivenheten Japan Motor Show har endret navn til Japan Mobility Show.

Neste uke åpner dørene til messa – som arrangeres for første gang etter pandemien. I forkant har det kommet flere smakebiter på hva vi har i vente fra de 475 utstillerne.

BMW viser blant annet fram sin nye, familievennlige crossover iX2, og denne gangen er turen kommet til Nissan. De skal nemlig vise fram et helt spesielt kjøretøy, en elektrisk flerbruksbil som har noen helt spesielle egenskaper.

Futuristisk fra innerst til ytterst

Den har fått navnet Nissan Hyper Tourer, og er foreløpig kun på konseptstadiet. Den forteller samtidig mye om hvilken retning Nissan ser for seg at vi går i, hva angår fremtidig mobilitet.

Bilen er for det første selvkjørende på høyeste nivå. Det betyr at man kan sette seg i baksetet og ta seg en blund, mens man venter på at kjøretøyet tar deg til destinasjonen – helt på egenhånd. På bildene ser det ikke engang ut til at det er noe ratt her.

FUTURISTISK: Bilen har noe som kan minne om et ratt, men kan også kjøre helt på egenhånd.

Førersetene kan dessuten dreies helt rundt, slik at passasjerene foran og bak kan ha møter, ansikt til ansikt. Nissan selv beskriver kupéen som en luksuriøs stue med plassen til en varebil.

Hyper Tourer har en aerodynamisk utforming, noe som sikrer lav luftmotstand og best mulig rekkevidde. Den vil i tillegg være utstyrt med neste generasjons batteriteknologi, et såkalt faststoffbatteri (solid state).

ROMSLIG: Forsetene kan vendes mot kupeen, slik at man kan ha møter eller sosialisere under kjøreturen.

Innovative strømløsninger

Disse batteriene har mange fordeler sammenlignet med dagens litium-ion-batterier. En av de viktigste er mye større energitetthet, noe som gjør det mulig å lage dem langt mindre. En mindre batteripakke gir mer plass i kupeen. Dessuten reduseres vekten på kjøretøyet, noe som også gir bedre rekkevidde.

Den siste tiden har det dukket opp mange biler med støtte for V2L-teknologi (Vehicle to load). Det gjør det mulig å hente strøm fra batteriet til alt fra kaffetrakter om bord til å varme opp en hytte med panelovner. Hyper Tourer skal derimot støtte V2X (Vehicle to everything), som i praksis betyr at den kan levere strøm til alt som trenger det, inkludert hus, andre kjøretøy og til strømnettet.

LYSSTRIPE: Legg merke til den hvite lysstripen som strekker seg rundt hele bilen.

Sannsynligvis langt fram

Av øvrige egenskaper som trekkes fram, er kunstig intelligens. En rekke sensorer skal kunne overvåke biometriske signaler, og justere belysningen om bord og velge riktig musikk etter humøret ditt. Dette er tross alt en konseptbil!



Konseptbiler har nemlig en del ting til felles. Den viktigste er at alle strikker som regel er tøyd til det ytterste. Derfor blir ofte produksjonsmodellene ganske mye mer konservative, når og hvis de kommer. Men, som allerede påpekt, konseptbiler som Hyper Tourer sier ganske mye om hva vi kan forvente oss om noen år.

Foreløpig har ikke Nissan sagt noe som helst om hverken rekkevidde, batterikapasitet, motorisering, bagasjeplass og alt det andre som folk flest er opptatt av. Det skyldes sannsynligvis at dette er en bil som ligger ganske langt fram i løypa for japanerne.

Nissan har imidlertid offensive planer for elektrifisering av bilparken de neste årene, og blir spennende å følge videre. Vi kommer naturligvis med informasjon så snart vi vet mer.

