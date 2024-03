Volkswagen har virkelig store ambisjoner for sin kommende modell ID.2. Faktisk så store at de sammenligner den med den klassiske Bobla. Dette skal være en bil som «alle» skal ha råd til, kompakt utenpå, men romslig inni.

Og den blir billig – sannsynligvis vil prisene starte på rundt 250.000 norske kroner. Da får du en bil som skal ha bortimot 450 kilometer rekkevidde, og som skal kunne hurtiglades fra 10 til 80 prosent på 20 minutter. Det er ikke uten grunn at konseptutgaven har fått navnet ID.2all.

Blir ikke utlevert før i 2026

Under merkets årlige mediekonferanse bekreftet VW-sjef Thomas Schäfer at planen er at bilen skal komme i produksjon mot slutten av neste år, og at de første bilene vil bli utlevert i begynnelsen av 2026. Det skriver det svenske nettstedet Alltforelbil.se.

Da vil den sannsynligvis møte tøff konkurranse fra blant andre Tesla Model 2, Citroën ë-C3, Skoda Epiq, Renault 5 og Fiat Panda – alle med en annonsert startpris på under 25.000 euro. I tillegg kommer sannsynligvis et kobbel av rimelige, kinesiske nyheter.

ID.2 er imidlertid bare én av mange nye, elektriske biler som er under planlegging fra Volkswagen. Hele 11 modeller skal de ha på markedet innen 2027. I tillegg kommer det modeller som de skal lage sammen med Xpeng for det kinesiske markedet.



Disse skal konkurrere mot ID.2

STOR PLASS: ID.2 blir litt større enn dagens Polo, men byr på hele 490 liter bagasjeplass.

Humper i veien

Den siste tiden har både Volkswagen og de fleste konkurrentene opplevd at interessen for de elektriske modellene har kjølnet, blant annet takket være kutt i elbilinsentiver i en rekke land.

Nylig kom også nyheten om at den planlagte produksjonen av ID.3 på hovedfabrikken i Wolfsburg droppes inntil videre.

– Store teknologiske endringer skjer aldri lineært. Til tross for noen av vanskelighetene vi har i enkelte markeder, er vi dypt overbevist om at elbiler er den rette veien inn i fremtiden, sier Schäfer.



Han legger imidlertid ikke skjul på at det er mye som må gjøres for å lykkes.

– Vi må mer enn doble antallet elbiler sammenlignet med i dag. Vi må være raskere, vi trenger kortere produksjonssykluser og vi må bringe elbiler ut på markedet billigere, sier han.



Volkswagen innrømmer: Må jobbe mye raskere



