Norske politikere kan ta livet av denne biltypen

De siste årene har det vært mange og store endringer i avgiftspolitikken på biler i Norge. Senest 1. januar ble det blant annet innført avgifter på alle elbiler som koster over 500.000 kroner.

Nå har akkurat regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, blitt enige med Sosialistisk Venstreparti om revidert nasjonalbudsjett.

Ett av punktene som det er enighet om, er at fordelene for ladbare hybrider fjernes fra neste år, skriver Bilbransje24.no (bak betalingsmur). Stortinget har tidligere vedtatt utfasing for plug in-fordeler over to år, men nå ligger det an til å skje ett år tidligere enn varslet

At fordelen fjernes ett år tidligere, vil trolig ha stor betydning for salget i Norge.

Kan bli kroken på døra

Ladbare hybrider utgjør fortsatt en viss andel av nybilsalget, selv om den er sterkt synkende.

Så sent som i 2021 var nær 22 prosent av alle nye personbiler ladbare hybrider, skriver BB24.

I mai 2023 utgjorde imidlertid denne biltypen kun 1.092 biler. Så langt i år (til og med mai) er andelen ladbare hybrider redusert med nesten 30 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Med det nye nasjonalbudsjettet kan det fort bli kun et marginalt salg av ladbare hybrider fra neste år.

Toyota på topp

I år er det Toyota som ligger soleklart på topp, når det gjelder ladbare hybrider. Deres RAV4 står for hver tredje ladbare hybrid-bil som er registrert i år.

Den ligger med en startpris i dag på 557.800 kroner på Toyotas hjemmesider.

Til BB24 uttaler informasjonssjef i Toyota, Espen Olsen, at de nye avgiftene vil bety en avgiftsøkning på 36.000 kroner.

– Vi er naturligvis skuffet over at regjeringen ikke forholder seg til det som er lovet i tidligere budsjettvedtak, sier han.



POPULÆR: SUVen RAV4 har truffet godt i markedet som ladbar hybrid.

Ny modell på vei

RAV4 har 306 hestekrefter, firehjulsdrift og en oppgitt WLTP-rekkevidde på 75 kilometer.

Denne rekkevidden innebærer at mange kan kjøre til daglig, uten å bruke bensinmotoren.

Toyota har også en ladbare hybrid-variant av nye C-HR på vei. Nå frykter Olsen at de nye avgiftene vil kunne påvirker salget av denne, også.

– For tidlig

Vektfradraget i engangsavgiften er en kompensasjon for høyere vekt som følge av batteriene i ladbare hybrider. Denne «rabatten», som trekkes fra bilens vekt før avgiften beregnes, har blitt kraftig redusert de siste årene.

Fra 1. januar 2022 ble fradragssatsen redusert fra 23 til 15 prosent. Samtidig ble kravet til elektrisk rekkevidde for fullt fradrag økt fra 50 til 100 km.

I 2023 er fradraget på maksimalt 10 prosent.



