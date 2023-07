Norske kunder sto i kø – nå er bilmerket konkurs

Det har ikke manglet på nyetableringer i bilmarkedet de siste årene. En rekke bilmerker har poppet opp, særlig mange kinesiske. Her hjemme ruller det nå tusenvis av biler fra selskaper som ikke eksisterte for kun få år siden.

Mange hadde håpet at Byton skulle være ett av disse. Den kinesiske bilprodusenten, som ble etablert så sent som i 2017, presenterte raskt den elektriske SUV-en Byton M-Byte. Av flere grunner vakte bilen enom oppsikt, ikke minst her i Norge.

Helt ny elbil: – Mest spennende siden Tesla

Futuristisk og relativt rimelig

Bilen var en velvoksen SUV - på størrelse med Audi e-tron. På innsiden fikk man en klar premiumfølelse, og sentralt i interiøret stod den enorme hovedskjermen på hele 48 tommer, som kunne styres ved hjelp av fingerbevegelser i lufta. Også rattet var utstyrt med berøringsskjerm i midten for rask tilgang til diverse funksjoner.

Videre var bilen utstyrt med en rekke intelligente systemer, klargjort for 5G, videokonferanser og underholdning – alt svært så futuristisk i 2018.

Prisene skulle starte så lavt som 450.000 kroner, og i elbillandet Norge var interessen stor. På et tidspunkt skal over 16.000 nordmenn stått på lista over interesserte kjøpere av M-Byte.

Byton inngikk avtale med Hedin Automotive høsten 2019 om salg og service av bilmerket i Norge, og det meste så lyst ut.

Derfor er det skyhøy norsk interesse for ny el-SUV

Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer

Problemene tårnet seg opp

Dessverre gikk det ikke lang tid før Byton støtte på de første problemene. Like før bilen skulle være produksjonsklar i 2019, kom nyheten om at selskapet trengte fersk kapital fra investorene. Det viste seg å være krevende, og så kom 2020, pandemi og problemene begynte etter hvert å hope seg opp.

På leting etter ny og fersk kapital ble blant andre den statseide bilprodusenten FAW og elektronikkgiganten Foxconn en tid koblet til Byton, og produksjonsstart ble i første omgang utsatt til 2021. Senere har den blitt skjøvet på flere ganger.

Les også: Nå kjemper merket for å overleve

Snipp snapp snute

Det siste året har det vært relativt stille fra Byton, og nå er det med all sannsynlighet kroken på døra for elbileventyret. Ifølge Insideevs har nemlig de to selskapene Nanjing Zhixing New Energy Vehicle Technolgoy Developement og Nanjing Zhixing Electric Vehicle som står bak Byton, blitt slått konkurs.

I konkursbegjæringen står det blant annet at kreditorenes rettigheter og interesser ikke har blitt ivaretatt på mange år, og at retten ikke har funnet nødvendig grunnlag for videre drift.

Dermed må de mange tusen potensielle kundene finne seg et annet kjøretøy. Også internasjonalt har nemlig interessen for Byton M-Byte vært stor. Allerede i 2019 sto 50.000 på venteliste på bilen som aldri kom i produksjon.

Les mer om Byton M-Byte her

Sjekk hva Byton lovet i denne videoen: