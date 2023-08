Bor du i en av de største byene i Norge? Da er det også sannsynlig at du er vant til å stå i kø.

Nå har NAF sett nærmere på hva dette egentlig koster, basert på hvor mange minutter folk i byområdene oppgir at de står i kø. Køkostnaden er regnet ut i fra Vegvesenets tall for verdien av tiden bilistene taper på å stå i kø.

Verst er det i Oslo. Her koster køene bilistene 16,2 millioner hver dag. Deretter er det en luke ned til Bergen med 4,9 millioner daglig. I Trondheim koster køene bilistene 1,9 millioner kroner, mens beløpet i Tromsø er 0,8 millioner – hver dag.

Koster milliarder

– Køene i storbyene går lite ned, og koster oss millioner hver eneste dag. Politikken som skal begrense køene virker ikke. Det er det på tide at politikerne skjønner, sier Ingunn Handagard som er pressesjef i NAF.

Sammenlagt utgjør køståingen i de største byene 6,4 milliarder kroner i tap for trafikantene i løpet av ett år.

– Ved å vise de store summene dette utgjør, håper vi å starte en debatt om hva som kan og bør gjøres for å begrense køene, sier Handagard, i en pressemelding.

– Er det virkelig meningen at vi skal lage køer?

DYRT: Det har blitt stadig dyrere å kjøre bil i de større byene, likevel har ikke køene blitt redusert. Foto: NTB

Skyhøye bompenger

Utregningen er gjort på bakgrunn av nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023. Der har de som bruker bil på hverdagsreisen svart på hvor mange minutter de står i kø per dag.

En av fem elbilister oppgir at de bruker mer enn ti minutter i kø på hverdagsreisen – det er høyere enn for de som kjører bensin-, hybrid- eller dieselbil. I alle byområdene oppgir over 60 prosent av bilistene at de står i bilkø daglig. Bilbruken i byene er fortsatt høy og faller lite fra tidligere undersøkelser NAF har gjort.

– Utbygginger alene kan ikke løse dette. Så klart er det nødvendig enkelte steder, men det fører også til skyhøye bompenger. Kollektivtilbudet må bli bedre hvis flere skal kunne sette fra seg bilen og unngå kø, sier pressesjefen i NAF.

FLERE BYER: Situasjonen er klart verst i Oslo, men det er også betydelige køproblemer i flere andre norske byer. Foto: NAF.

Pisk, ikke gulrot

Nå ligger det en rekke forslag på samferdselsministerens bord om hvordan man skal nå målet om at biltrafikken i byene ikke skal øke. I arbeidet med neste Nasjonal Transportplan har transportetatene foreslått en rekke nye restriksjoner. To av forslagene er at elbiler skal betale det samme som andre biler og å pålegge betalingsparkering eller fordelsbeskatning av gratis parkering hos arbeidsgiverne.

– Det er satt tøffe mål om at biltrafikken i byene ikke skal øke, men vi frykter at politikerne igjen kommer til å velge pisk fremfor gulrot for å nå målene. Når køene ikke minker til tross for skyhøye bompenger i de fleste byer, viser det at politikken ikke virker, sier Handagard.

Topp 10: Dette er byene med verst kø

