Tesla har virkelig fått fart på skuta. 2023 er et merkeår for den amerikanske elbilprodusenten. Med prisreduksjonen de startet året med, har salget gått til himmels.

Nå er det ikke bare i «annerledes-landet» Norge de troner på topp. Første halvår var de Europas mest solgte merke. Det er oppsiktsvekkende!

Men de har noen utfordringer, også.

Det kan for eksempel være lurt å trå litt forsiktig på gasspedalen. Den er nemlig laget av plast – og det er nå rapportert flere tilfeller av at den rett og slett kan knekke.

Flere tilfeller

– Jeg trodde ikke at jeg presset så hardt, skriver en Tesla Model 3-eier på Reddit, og viser bildet av en delvis avknekt gasspedal.

Bilen er en 2021-modell Long Range-utgave.

BRUDD: Sånn skal helst ikke en gasspedal se ut. Foto: Reddit

Han er ikke den eneste som har opplevd dette. Carscoops.com forteller at Tesla-eiere har rapportert om dette problemet flere ganger, både i sosiale medier, på ulike forum og i media.

Forbes omtalte et tilfelle i 2019 – da med en Tesla Model X P100D – og kunne allerede da fortelle at dette hadde skjedd flere ganger.

Disse episodene har ført til at mange Tesla-eiere har etterlyst at gasspedalen i alle fall blir forsterket med metall, slik at den skal tåle mer.

POPULÆR: Tesla Model 3 har solgt svært godt i Norge, selv om det nå er SUVen Model Y som drar lasset.

Ikke alene om å bruke plast

Det skal sies at Tesla ikke er alene om bruke metall til bremsepedalen og plast til gasspedalen. En rekke bilmerker gjør det.

Men som en del har skrevet i kommentarfeltet på Reddit, kan det være selve designet på pedalen som er problemet på Tesla, siden det tilsynelatende skjer flere ganger med deres biler.

Hvor mange tilfeller av knekt gasspedal det er snakk om vites ikke. Tesla eier sine egne verksteder, og deler ikke informasjon om dette.

Broom har for øvrig ikke sett informasjon om at noe slikt har skjedd i Norge.

Mistet rattet

Tidligere i år var det en annen Tesla-episode som vakte stor oppmerksomhet – da en Model Y-eier i New Jersey plutselig ble sittende med rattet sitt i fanget.

Det løsnet rett og slett fra stammen. Bilen var bare noen dager gammel, da det bisarre problemet oppstod.

Tesla nektet først for at noe var galt, men la seg etterhvert flate, og ga beskjed om at kunden kunne velge: Fikse bilen som rattet løsnet fra, eller få en ny bil.

Etter en avstemming på Twitter, endte det med ny bil.

