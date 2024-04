Denne uken har det vært et lukket arrangement for kundene til den norske importøren av Maserati, Formula Automobile, på Billingstad, utenfor Oslo.

Anledningen er at merket nå er klar med sin andre elbil. Fra før har de GT-bilen GranTurismo Folgre – en hinsides rask bil, som koster drøyt 2,3 millioner kroner.

Bil nummer to er langt mer interessant, med tanke på volum. Det er nemlig en SUV. Grecale Folgore skal blant annet forsøke å dra til seg Porsche-kunder.

Denne helgen vises både den og GranTurismo Folgore for første gang for publikum, under Autopia Expo i Stavanger.

Rekordhøy interesse

Responsen så langt har vært rekordhøy på den elektriske SUV-en. Maserati vil naturligvis aldri bli et volummerke. Og det er en sterkt begrenset produksjon, også at Grecale Folgore.

Men det snakkes om nesten 100 reservasjoner. Hvilket er rekord i Maserati-sammenheng – med god margin.

Kundene ønsker seg selvsagt noe annet enn naboen – og er villig til å betale rundt 1,37 millioner kroner for det.

REKORD: Det ligger an til solid økning av Maserati-salget i Norge, når de nå satser elektrisk. SUV-en Grecale Folgore blir viktigste modell her.

Rask

Til den prisen får du en bil med 550 hestekrefter, som med andre ord er langt unna å være en sinke i trafikken. 0-100 km/t leveres på bare 4,1 sekunder.

Batteripakken på 105 kWt gir en rekkevidde på opptil 501 kilometer – om du bestiller bilen med 19 tommers felger, da. Men det gjør du ikke. Bilen kler helt klart 21 tommers hjul best.

Hurtiglading er begrenset til opptil 150 kW – ikke noe 800 Volt-system, med andre ord.

Men ombordlading gjør at den kan ta imot opptil 22 kW – og det er raskere enn Porsche Macan.

LEKKERT: Ingen tvil: GranTurismo Folgore er en Maserati!

Maserati er Maserati

Det er ingen tvil om at Maserati-standen på Autopia Expo tiltrekker seg noen nysgjerrige kunder. Designet både på GranTurismo og Grecale gir mange bilentusiaster vann i munnen.

Vi har vært i Italia og testet bilen tidligere i vinter. Slik konkluderer vi etter den opplevelsen:

Men den viktigste grunnen til at kundene kjøper denne bilen tror jeg vil være følgende: Det er en Maserati. Tyngden bak navnet, assosiasjonene man får til merket og måten folk plutselig spisser ørene når du sier navnet. Maserati er Maserati. Sånn er det bare ...



Under kan du også se vår videotest av bilen vi mener er markedets lekreste elbil: GranTurismo Folgore.

