Norgesferie? Med denne blir du sjefen på fjellet

Synes du norgesferie frister mer enn Syden, overfylte strender og hetebølge? Og kanskje drømmer du om en bil som stikker seg litt ut fra elbil-mengden over Haukelifjell?

Da har Brabus en riktig så god nyhet til deg!

De har nylig lansert en helt ny toppmodell, basert på verstingen Mercedes-AMG G 63 4x4². Altså en enda raffere utgave av legendariske G-Klasse.

G 63 4x4² er bilen du kan kjøre over rundkjøringene, forbi kolonnekjøringen på fjellet og opp eventuelle slalåmbakker. Med andre ord: Det skal ikke stå på fremkommeligheten.

Det er mye takket være portalakslinger som bidrar til en bakkeklaring på inntil 50 centimeter. På det laveste snakker vi 30 centimeter, som heller ikke er spesielt puslete.

STIGE: Bilen er utstyrt med egen takrigg og stige. Dermed kan du nyte et bedre måltid på taket av bilen, hvis det skulle friste.

Sjefen på fjellet

Selv om utgangspunktet er brutalt i seg selv, nøyer ikke Brabus seg med det.

For det første har de gjort bilen enda bøsere å se på – med en rekke nye designelementer. For eksempel et helt nytt karbonpanser med luftinntak, nye LED-lys foran og vinsj – hvis du skulle klare å sette deg fast...

Dessuten får du bilen i deres egen farge «Stealth Green».

SKINN: Annen skinnkvalitet og enda mer karbon preger innsiden på Brabus 800 4X4².

800 hestekrefter

Den virkelige moroa starter under panseret. Her sitter AMGs håndbygde 4-liters V8-motor. Originalt yter den 585 hestekrefter og 850 Nm. Det er på ingen måte nok for Brabus-folket.

De har økt effekten til vanvittige 800 hestekrefter og 1.000 Nm!

Det gjør at klossen av en bil, som for øvrig veier over 2,8 tonn, klarer 0-100 km/t på bare 4,6 sekunder. Toppfarten er satt til 210 km/t.

Skulle du lure på hva oppgitt forbruk er, så er tallet 2 liter per mil. Men da kjører du antageligvis så rolig, at du får en premie i posten.

SIDEPIPES: To grove eksosrør stikker ut på hver sin side. I kjent AMG-stil er lyden dyp og buldrende.

Steindyr

Det kan hende at pengene du sparer på å droppe sydenferien ikke er nok til å finansiere beistet fra Brabus.

Startprisen er nemlig 855.580 euro. Det tilsvarer rundt 9,6 millioner kroner. Så kan du legge avgifter på toppen av dette.

Trøsten må være at dette er såpass sjeldne saker, at prisen neppe vil gå ned i årene som kommer. Kanskje tvert i mot.

