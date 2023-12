Når det går trått i økonomien og mange må stramme inn: Da merkes det nesten umiddelbart på nybilsalget.

Det har vi en rekke eksempler på opp gjennom årene. Og vi ser det igjen nå, når norske husholdninger er rammet av dyrtid og høye renter.

2021 og 2022 var rekordår for bilsalget i Norge. I år har det bremset kraftig opp. Og går det som Norges største bilimportør tror, blir det en ytterligere nedtur neste år.

Finanskrise-nivå

Ulf Tore Hekneby er administrerende direktør i Harald A. Møller AS som står for importen av merker som Audi, Skoda og Volkswagen. På et møte med pressen denne uken, fortalte han at de tror på et nybilsalg på bare 100.000 biler neste år.

Til sammenligning: I fjor ble det registrert 174.329 nye biler her til lands. I år ligger det an til å ende på et sted mellom 125.000 og 130.000.

Hvis tallet neste år ender så lavt som på 100.000, er vi nede på nivå med finanskrise-året 2009. Da endte bilsalget på 98.500 eksemplarer.

Markedet er mettet

Hekneby understreket at de forventer et svært krevende 2024, men også at selskapet er klare til å håndtere høyere volumer, hvis markedssituasjonen skulle endre seg.

For bilbransjen er det flere ting som slår inn samtidig. Vi kommer fra en situasjon der etterspørselen var høyere enn tilbudet. I flere år har det vært ventelister på mange bilmodeller. Nå har privatøkonomien for mange nordmenn endret seg kraftig, på kort tid.

Etter to år med full salgsfest, er markedet langt på vei mettet. Samtidig har det kommet mange nesten nye biler ut på bruktmarkedet. Det påvirker også nybilsalget.

TØFFERE: Den norske bilbransjen har måttet jobbe mye hardere for å få solgt biler i 2023, enn de foregående årene. Det kan bli enda tøffere til neste år.

Slutt på rabattene

I tillegg skapte Tesla store problemer for konkurrentene da de helt i starten av 2023 satte ned prisene sine betydelig. Flere ble tvunget til å følge etter. Samtidig hadde mange importører betydelig lagre av biler og måtte ty til solide rabatter for å få solgt disse.

Nå er lagersituasjonen annerledes. Det gjør at de store rabattene sannsynligvis er historie når vi kommer til 2024.

