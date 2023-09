Norges største samling – dette har aldri skjedd før

Når Porsche feirer 75 år, gjør de det på skikkelig vis.

Under årets Porsche Festival på Rudskogen, fikk publikum se Norges største Porsche-samling noen sinne, inkludert flere modeller fra Porsche sitt eget museum i Stuttgart.

Og ikke bare det: I år feirer også legendariske Porsche 911 60 år.

– Det er ikke ofte vi kan feire to store jubileer samtidig. Med biler hentet fra både fra inn – og utland, fikk vi en utstilling vi ikke har sett lignende av i Norge tidligere, forteller Maren Helgestuen i Porsche Norge.

Se video fra den unike samlingen øverst i saken.

Se flere bilder fra Porsche Festival 2023 her. Foto: Porsche Norge Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer

Publikumsrekord

Porsche Festival ble første gang arrangert på Rudskogen i 2018. Da med rundt 2.000 besøkende. Siden har pilene kun pekt én vei. I år ble det publikumsrekord med over 10.000 besøkende.

– Det er en skikkelig «klype seg i armen»-opplevelse, kommenterer Helgestuen, og legger til at Porsche-kulturen står sterkt i Norge.

– Hva mener du forklarer denne suksessen?

– Porsche-festivalen skal være for alle kjønn og aldersgrupper, den skal skille seg fra andre bil-arrangement ved at det skjer noe konstant. På banen – men også ved at det hele tiden tilbys aktiviteter på festivalområdet for hele familien, forteller Helgestuen.

Få med deg den helt unike samlingen fra årets festival her:

Skal bli blant de beste i Europa

Rudskogen invisterer 160 millioner kroner – hør hva daglig leder, Harald Huysman, mener om satsningen her: