Norges mest solgte kan få tøff lillebror

Nissan var svært tidlig ute med elbil da de kom med sin Leaf. Her i Norge har den vært en kjempesuksess og er også elbilen det er flest eksemplarer av på norske veier – mer enn 70.000 eksemplarer er registrert siden starten i 2011.

Nissan har imidlertid tatt seg ganske god tid med å følge den opp på personbilfronten. Først i fjor kom storebror Ariya inn. Men flere modeller er på gang, blant dem kanskje også konseptbilen 20-23 som Nissan akkurat har avduket i London.

Det skjedde på en lekter på Grand Union canal, som designsenteret ligger inntil.



Radikalt design

At premieren er lagt hit, er ikke tilfeldig. Nissan har nemlig hatt designstudio her siden 2003, bare et lite steinkast unna Paddington Station. Nå feirer de at designstudioet har blitt 20 år og det gjør de med denne konseptbilen.

DRA PÅ: Småbilen Juke viste at Nissan tør å dra på med design, også denne kommer fra designstudioet i London.

Ikke overraskende er den elektrisk. 20-23 er en kompakt bil som samtidig skal være et lite utstillingsvindu for det vi kan vente oss av design fra Nissan i årene som kommer.

De har allerede vist oss at de tar sjansen på å lansere ganske radikale småbiler, der særlig Juke har vært en spydspiss. Den har i to generasjoner hatt et design det er vanskelig å være likegyldig til.

RAMPETE: Dette er hva vi kan kalle en rampete hekk. For Nissan er det også viktig å vise at elbil ikke bare trenger å handle om fornuft.

Inspirert av bilspill

Å plassere designstudioet så sentralt i London er også bevisst. Tanken er at de som jobber her skal være inspirert av det de ser rundt seg i storbyen – og designe biler som passer inn her.

Det er også en av grunntankene bak 20-23. Den er designet av noen av de yngste som jobber her. Briefen var enkel: Lag en elektrisk bil du selv har lyst til å kjøre rundt i Londons gater med.

20-23 er også helt tydelig inspirert av bilspill. Den skal appellere til de som har vokst opp med spillkonsoller, ratt og pedaler. Samtidig er null utslipp og fokus på miljø naturligvis viktig.

ELEKTRISK: Nissan er i gang med en storsatsing på elbiler, hele 15 nye modeller skal være på plass før 2030.

15 nye elbiler

Interiøret er også preget av at designerne har fått fritt spillerom. Her er det mange lekne løsninger, mange av dem også av typen som nok neppe noen gang kommer i produksjon.

Kan vi så forvente oss å se 20-23 på veiene om ikke veldig lenge? Svaret på det er nok nei. Dette er i stor grad en konseptbil, ikke en produksjonsklar modell. Men det vil ikke overraske om Nissan tar med seg mange elementer herfra til det som for eksempel kan bli en ny lillebror for Leaf.

Nissan har nemlig mange nye elbiler på gang. For to år siden gikk de ut med det de kalte «Nissan Ambition 2030». Denne planen innebærer at de skal komme med 23 nye, elektrifiserte biler innen 2030. 15 av disse skal være rene elbiler.

