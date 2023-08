30. oktober 2011 rullet det aller første kundesolgte eksemplaret av Nissan Leaf ut fra forhandleren i Fredrikstad.

Den ble starten på litt av et eventyr for den japanske bilprodusenten. Vi hadde hatt elbiler i noen år før Nissan Leaf dukket opp også, men dette var første, store elbilsatsing fra en volumprodusent. En satsing som ble sett på som dristig den gangen.

Med Leaf fikk vi for første gang en elbil som var en fullverdig bil. Plass på høyde med konkurrentene i Golf-klassen, høyt sikkerhetsnivå (det kan vi mildt sagt ikke si om mange tidligere elbiler) og kjøreegenskaper som gjorde at den fint fungerte til både bykjøring og pendling på motorvei. Norske kjøpere flokket seg rundt den.

SUKSESS: Første generasjon Leaf på tidlige EL-skilter. Dette er bilen som for alvor satte fart på elbilsalget i Norge.

Kuttet prisen

Nå er det 77.500 eksemplarer av de to Leaf-generasjonene på norske veier. Tesla haler raskt innpå, men fortsatt er Leaf elbilen det finnes flest av.

Selv om nyhetens interesse for lengst er over, holder Leaf imponerende godt koken salgsmessig. Med 1.250 eksemplarer er den på 12. plass på registreringsstatistikken så langt i år. Den er også med ganske god margin den mest solgte Nissan-modellen her til lands i første halvår.

Flere skal det nok også bli. Nissan innledet sommeren med å kutte prisen på Leaf, der innstegsmodellen Visia nå har krøpet under 200.000 kroner, nærmere bestemt 199.900 kroner. Bestselgeren N-Connecta, koster nå 249.900 kr.oner, mens toppmodellen Leaf e+ Acenta starter på 309.900 kroner.

DISKRET: Leaf er på ingen måte bilen som gjør mest utav seg. De sorte felgene virker nesten litt malplasserte her.

Ti år tilbake i tid

Fem år ut i livsløpet til andre generasjon kommer nok også priskuttet godt med. Sammenligner vi med de mest moderne konkurrentene, er det ikke til å komme fra at Leaf nå føles som en litt gammel bil. Men samtidig har den også gode egenskaper, som absolutt ikke har gått ut på dato,

Kommer du fra for eksempel en Tesla Model 3, er dashbordet i Leaf som å gå minst ti år tilbake i tid. Men samtidig: Langt fra alle finner seg til rette i minimalismen og skjermfokuset til Tesla. For dem er Leaf en trygg havn. Her er det traust og tradisjonelt, med et infotainmentsystem som bærer preg av å ha blitt utviklet for noen år siden. Det gjør forresten også grafikken.

GAMMELDAGS: Det har skjedd mye på interiørfronten siden dette var nytt, her merkes alderen godt.

Føles fort

Ute på veien er Leaf svært lettkjørt og egentlig overraskende komfortabel. Støydempingen er ganske god og det er absolutt ikke noe problem å dra på langtur med denne bilen.

0-100 km/t på 6,9 sekunder er tregt sammenlignet med mange andre elbiler, men i en Leaf føles det fort. Som elbiler flest er den veldig kvikk i starten. Toppfarten er foresten ikke på mer enn 157 km/t. Det er neppe noe mange eiere har testet ut uansett.

Med lengde på 4,49 meter er Leaf lengre enn mange av crossover-konkurrentene i klassen. Det gir seg utslag i god innvendig plass. Fire voksne sitter bra her, baksetet holder også for tre ikke altfor store unger.

STØRRE: Leaf er 4,49 meter lang, dermed er den også litt større enn mange av crossover-konkurrentene.

På grensen til lureri

Mange elbiler sliter med grunt bagasjerom, der drivlinjen spiser mye av plassen. Også her overrasker Leaf positivt. Bagasjerommet er dypt og praktisk innredet. 420 liter er bedre enn mange av konkurrentene.

Da Leaf ble introdusert, hadde den en batteripakke på 24 kWt. det offisielle rekkeviddetallet var 160 kilometer. Det måtte du ta med store klyper salt. Den daværende NEDC-målemetoden var på grensen til lureri. I store deler av året kunne du bare glemme å komme noe i nærheten.

ROMMELIG: Bagasjeplassen imponerer, her er mange konkurrenter dårligere enn Leaf.

Trygt kjøp

Her har det virkelig skjedd ting. Du får Leaf med to batteripakker, på henholdsvis 39 og 59 kWt. Førstnevnte har rekkevidde på inntil 270 kilometer. Med største batteri er tallet 385 kilometer. Nissan henger ikke med de beste konkurrentene på ladefart. 39 kWt-batteriet tar ikke imot mer enn maks 50 kW. På 59 kWt-batteriet kan du fylle på inntil 100 kW - men de færreste Chademo-laderne leverer effekter på mer enn 50 kW, og da er du like langt.

Alt i alt er Leaf nå en bil helt på det jevne. Totalt uspennende, men samtidig også kompetent. Det hører også med til saken at dette også må være den mest velprøvde elbilen på markedet. Mye av det vi finner under skallet hos Leaf stammer fra første generasjon. Sammenlignet med mange konkurrenter er det også lite som kan gå i stykker her. Slik sett er Leaf et tvers gjennom trygt elbilkjøp.

