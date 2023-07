Norges dyreste elbil: – Vi huket av for absolutt alt

«Dette er en bil som bare må oppleves og er en virkelig unik bil du ikke vil finne maken til noe sted»

Ordene i Finn-annonsen er neppe noen overdrivelse. Vi snakker her om en Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo 2023-modell, i en såkalt Porsche Exclusive Manufaktur Edition.

Og nettopp dette med Exclusive Manufaktur er det som virkelig skiller den fra de mange tusen Taycan-er som ruller på norske veier. Den aktuelle bilen har nemlig ekstrautstyr for den nette sum av 1.016.750 kroner, eller litt mer enn det fem splitter nye Nissan Leaf koster.

Bilens prislapp er på 2.999.000 kroner, og er dermed, så vidt Broom bekjent, den dyreste elbilen som har blitt lagt ut for salg i Norge – noensinne.

– Vi huket av for alt



Og det er litt av utstyrsliste den kommer med. Den er rett og slett altfor lang til å gjengis her, men vi kan ta noen eksempler: Alt som kan kles i skinn er det, inkludert baksiden av setene, solskjermer og takhåndtak. Alt som kan velges i karbon har dette, som speilkåper, felger og detaljer i karosseriet.

Det dyreste Burmeister surround-anlegget er naturligvis på plass, berøringsskjerm for passasjerene i baksetet og panoramatak med elektronisk dimming. Du finner til og med et brannslukningsapparat i bilen.

– Vi begynte bestillingen av Exclusiv Manufaktur-bilen allerede i mai i fjor. Vi huket av for absolutt alt som var tilgjengelig. Det er jo nesten ikke noen begrensninger, så lenge du ikke spør om hva det koster, sier Tore Verløy hos Porsche Center Oslo, til Broom.

– Hva er bakgrunnen for at dere tok inn bilen?



– Porsche Center Oslo er Norges eneste Exclusive Manufaktur-partner i Norge. Som partner er det et krav fra Porsche AG at vi to ganger i året tar inn biler med nær sagt alt av tilgjengelig utstyr, for å vise hva som er mulig med tanke på skreddersøm, sier han.



Lakk med historisk sus

At dette i tillegg er en bil som vekker oppsikt, er hevet over enhver tvil. Det begynner allerede med lakken, som har en helt spesiell histore.

– Den vekker virkelig oppsikt. Amethyst Metallic kom først i 1991 med Porsche 964. Du finner neppe maken til denne bilen noe sted. Dette er en helt unik bil som treffer Porsche-entusiaster som vil skille seg ut, sier Verløy.



AMETHYST METALLIC: Lakkfargen ble første gang brukt i 1991. Foto: Kyle Meyr

Og dem er det som kjent mange av. Historien taler sitt klare språk, og Taycan har også rukket å bli en svært populær bil, ikke minst her til lands. Det ruller nå godt over 5.000 av den elektriske sportsbilen på norske veier. Knapt noe land kan vise til samme antall.

Porsche mot Tesla: – De kan ikke sammenlignes

– Folk kjøper Porsche uansett

Men så var det dette med prisen da. For hvem er det som er potensielle kjøpere av en elbil til tre millioner kroner, i disse dyrtider?

– Det kan være alt fra lottovinnere til folk som har jobbet og spart hele livet. Det blir ofte følelsesstyrt, og det er jo det Porsche handler om. De som kjøper Porsche gjør det, uavhengig av økonomiske svingninger i samfunnet.

– Jeg er ikke i tvil om at vi vil finne en kunde til den når utstillingsperioden snart er over, avslutter han.

