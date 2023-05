Den amerikanske elbilprodusenten Lucid har akkurat etablert seg i Norge. Deres første modell ut er en skikkelig maktdemonstrasjon av en bil: Air Dream Edition Performance har 1.111 hestekrefter, et 900 Volt-system som gir markedets raskeste hurtiglading og rekkevidde som setter en ny standard.

Det gjør de også med prisen. Testbilen som har kommet til Norge koster nemlig 2,2 millioner kroner – og er med det landets dyreste elbil.

Sjekk video over - der vi tester den halsbrekkende akselerasjonen!

Tenker langsiktig

Lucid har ikke vært heldige med timingen for lanseringen. For det første ble det vektavgift og moms på alle elbiler over 500.000 kroner fra 1. januar. Det gjorde store utslag forLucid Air Dream Edition.

I tillegg har vi det siste året hatt en rekke rentehevinger, kraftig økning i strømprisene og høy inflasjon.

Men Jarno Middelbosch, markedssjef for Lucid i Europa, sier til Broom at de har langsiktige planer for Norge.

– Vi har også nye modeller på gang, inkludert noen som blir billigere enn disse flaggskipene, understreker han.

STOR: Lucid Air Dream Edition Performance er en stor bil. Men den oppleves imponerende god i svingene.

Første test

Nå har i alle fall Air Dream Edition Performance dukket opp på norsk jord – og vi er klare for den aller første testen.

Tidligere har vi bare kjørt den i California. Men det er noe annet på norske veier.

Rekkevidden på de to første modellene du får kjøpe –Performance og Range – er opptil henholdsvis 860 og 883 kilometer.

Sistnevnte er det ingen som slår, akkurat nå.

HEFTIG FRONTRUTE: Lucid har gjort interiøret veldig lyst og «luftig» – blant annet takket være en enorm frontrute.

Lynrask

Performance har 1.111 hestekrefter – mens Range byr på 933. Begge er med andre ord lynraske. Performance-modellen klarer 0-100 km/t på 2,7 sekunder. Det er med én fots rullende start, som er vanlig i USA.

Vi testet launch control, og kan røpe at den tar pusten fra oss. Helt bokstavelig talt!

Det er også et spesielt interiør, med en frontrute som får det til å føles omtrent som å sitte i et helikopter.

Den har dessuten en enorm frunk (bagasjerom foran) og et par artige smådetaljer å merke seg.

Se hele den første testen i videoen her:

