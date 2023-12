Da Ford lanserte sin nye superbil – GT – i 2017 var interessen skyhøy. Ford satte flere krav til de som ville kjøpe den. Poenget var å unngå at spekulanter snappet opp GT-ene. Derfor kjørte de en meget spesiell bestillingsprosess.

Kjøperne måtte blant annet signere en kontrakt på at de forpliktet seg til å beholde bilen en viss tid. Dessuten at den skulle brukes, ikke parkeres i en garasje eller på et museum.

Etter det Broom kjenner til, kom det faktisk tre GT-er til Norge. Kjell Inge Røkke eide den ene av disse – og akkurat den står nå til salgs hos RøhneSelmer i Lier.

Pris: 11.990.000 kroner!

Flyttet til Sveits

Ja, du leste riktig. Ikke akkurat småpenger, for et vanligvis folkelig merke som Ford. Men som du alt har skjønt, dette er en helt spesiell bil.

Bare for å understreke hvor stor interessen var. Hele 6.506 personer søkte om å få kjøpe en av de første 500 bilene som ble lagt ut for salg. Totalt ble det bare bygget 1.350 eksemplarer.

Røkke var altså en av de heldige som fikk tommel opp. Han kjøpte en blå GT med hvite striper. Den har han hatt helt til han valgte å flytte til Sveits, tidligere i år. Nå kan den altså få en ny eier.

Så kan det nok hende at Ford hadde håpet den skulle bli brukt mer enn det Røkke har gjort. De 1.125 kilometerne den har kjørt siden 2018, gjør at svært få har fått gleden av å se eller høre denne bilen på veien.

VIPPEDØRER: Selvsagt har den det!

Kraftig prisøkning

Ny kostet en GT rundt 6-7 millioner kroner. Men som så ofte med slike superbiler, produsert i et begrenset opplag, går prisene bare oppover.

GT har en spesiell racinghistorie bak seg. For det første vant i sin tid Ford verdens største bilrace – LeMans – med GT40 fire år på rad på slutten av 60-tallet. GT40 klarte å sette Ferrari grundig på plass, noe ingen trodde var mulig.

Da tredje generasjon GT ble lansert, deltok også den i LeMans – og vant. Du gjetter kanskje hvem som ble satt på plass? Det stemmer. Ferrari. Igjen.

Sånt skaper bilhistorie.

Ekstreme ytelser

V8-motoren i de to første generasjonene er her byttet med en 3,5-liters V6-er. Men for en V6-er det er! 647 hk gjør dette til en av de råeste sekssylindrede motorene du kan finne.

0-100 km/t tar kun 2,8 sekunder – og får den strekke ut skikkelig, stopper ikke speedometeret før det er 3 km/t unna 350 km/t.

Den er også full av store og små detaljer som avslører hvor hard core dette er. Blant annet senkes den fem centimeter når den settes i Track-modus. Det er også slik at både ratt og pedaler kan justeres for å sikre riktig sittestilling. Det blir ikke mer racing, enn det ...

DRØMMEDAG: Brooms Vegard Møller Johnsen er en av få som har fått teste Ford GT på bane.

Har kjørt den ...

Jeg har selv vært så usedvanlig privilegert at jeg har fått kjøre en slik GT på bane. Ingen hvilken som helst bane, heller. Men Fords egen testbane i England. Den opplevelsen ble oppsummert slik:

Når jeg ramler ut av bilen etterpå, full av inntrykk og adrenalin, tenker jeg på Ken Miles. Mannen som brukte utallige timer på utvikle den første GT40-en. Som ga livet sitt for at Henry Ford II skulle få hevnen sin.

Jeg er glad for at Enzo tirret Ford. Hvis ikke hadde vi garantert aldri fått Ford GT40 – og jeg hadde aldri fått kjøre nye GT på Fords eget testanlegg i England.

Og til den første nordmannen som skaffet seg denne bilen, kan jeg bare si følgende:

– Dette misunner jeg deg, Røkke!

