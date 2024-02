Elbilen MX-30 har blitt veldig viktig for Mazda i Norge. Salget har nå passert 5.000 eksemplarer siden starten i 2020, drøye 1.000 av dem ble levert ut i fjor.

Allerede da den kom, skilte MX-30 seg fra konkurrentene på noe som er veldig viktig for mange elbilkjøpere: Nemlig rekkevidden. Og det er ikke i positiv forstand.

Mazda nøyer seg med bare 200 kilometer, ladehastigheten er også begrenset, ikke mer enn 50 kWt.

Til gjengjeld var prisen gunstig: Ved lanseringen kostet bilen 249.000 kroner, med en god utstyrspakke inkludert.

TIDLIG: Året er 2020 og Brooms Benny Christensen har et tidlig og tysk-registrert eksemplar av MX-30 hjemme på gårdsplassen. Han var ikke den eneste som var spent på Mazdas første elbil.

Norges billigste

Fire år senere har det kommer veldig mange nye konkurrenter inn på banen. Og prisen har blitt enda mer gunstig. Akkurat nå får du MX-30 for 219.900 kroner. Med det er den også Norges billigste elbil. Mazda kjører også på med svært gunstig rentekampanje.

Hvordan står så MX-30 seg sånn cirka halvveis ut i livsløpet? Etter å ha kjørt bilen en ukes tid, vil vi si at svaret er overraskende bra.

Det er nemlig mye som er positivt med MX-30 særlig når vi tar prisen i betraktning.

Her var MX-30 i Norge for aller første gang

SKINNET BEDRAR? Designet gjør at MX-30 ser mindre ut enn den er. Faktisk er den nesten nøyaktig like stor som en Volvo XC40.

Langkjøring? Nei takk

Bare for å parkere den største innvendingen mot bilen med en gang: Ja, rekkevidden er kort. Batteripakke på bare 35,5 kWt er bra for både pris og vekt. Men baksiden av medaljen er altså at strømmen ikke holder til mer enn 20 mil. Mazda har heller ikke gjort det lettere for seg selv (eller kjøperne) ved at ladehastigheten er så lav.

Derfor: Trenger du en elbil til langkjøring, skal du se etter noe annet.

Men hvis du er over snittet hjemmekjær, eller har en bil til med lengre rekkevidde: Da blir dette neppe noen stor bekymring.

Steffen jobber som billakkerer: Her fikk ungene bestemme

INNVENDIG: Prisen er lav, men noen lavpris-følelse er det ikke i dette interiøret.

Pluss for menyhjul

Den store styrken til MX30 er komfort og kvalitetsfølelse. Her er den nesten oppsiktsvekkende bra i forhold til prisen. Forsetene er gode, førermiljøet praktisk og ganske særpreget og ute på veien gir den nesten storbilfølelse. Dette understrekes også av god støydemping.

Det er ikke mye utstyr å savne heller. Det kan for eksempel ikke eksistere mange biler med head up-display som koster mindre enn dette.

Bare på infotainmentskjermen virker det som Mazda har spart. Den er ikke stort større enn en (liggende) smarttelefon. Men stort pluss for menyhjulet i midtdkonsollen, det er en mye bedre løsning enn trykking på en skjerm.

Lekker Mazda – og den begynner å bli sjelden

TRANGT: Bakdørene åpner – nettopp – bakover. Men det gjør ikke adkomsten til baksetet spesielt god.

Smaker litt gimmick

Instrumenteringen ellers er veldig konservativ. Her merkes det at Mazda har brukt fossil hyllevare. Informasjon om gjenstående rekkevidde, batteriprosent osv – alt dette er temmelig nedtonet. Men når du har blitt vant til det, er det ikke noe problem.

De spesiell bakdørene skjønner vi imidlertid ikke helt poenget med. De åpner bakover og selve «håndtaket» er plassert slik at du må åpen fordøren, før du kan åpne bak. Det smaker mest av alt av en gimmick. Med mindre du kjører forsetet veldig langt fram, er det ganske kronglete å komme seg inn i baksetet. Der er plassen heller ikke kjempegod og du får litt innestengt-følelse.

Mazda har i det hele tatt ikke gjort noen kjempejobb med å utnytte plassen. Med lengde på 4,44 meter er MX30 nesten akkurat like stor som en Volvo XC40. Men Volvoen har betydelig mer plass og det er ikke bare på grunn av designet.

VIKTIG: MX.30 drar mesteparten av salgslasset for Mazda i Norge. Priskutt kommer nok godt med i et tøft nybilmarked.

Hengervekt og taklast

Bagasjerom på 366 liter er for så vidt greit (kanskje særlig når du sjelden skal på langtur), noen frunk foran er det dessverre ikke. Du kan også bare glemme å trekke tilhenger, men taklast på inntil 75 kilo går greit.

BAKERST: Her får du inn til sammen 366 liter.

Som du skjønner: Det er mye bra med denne bilen. Vi har også sans for at Mazda tør å tenke litt annerledes når de lager elbil. Fokuset på mest mulig rekkevidde har dominert lenge. Men samtidig er det selvfølgelig mange kjøpere som nesten aldri har behov for en stor batteripakke. Og da er det jo heller ikke smart å betale mye for den.

Hvis du klarer deg med denne rekkevidden: Da er det knapt noen andre som gir deg mer bil for pengene enn Mazda MX-30 akkurat nå.

MYE BIL: Bortsett fra begrenset rekkevidde, gir MX-30 deg veldig mye bil for pengene.

