Skal du på bilferie i Norge i år? Da kan du også glede deg over at vi har de sikreste veiene i Europa.

Det har vi forresten hatt en god stund. For åttende år på rad er Norge nemlig best i Europa på trafikksikkerhet, med 21 drepte per million innbyggere, etter at 116 døde på norske veier i fjor.

Serbia er verst

I perioden 2012-2022 har Norge redusert antall dødsulykker med 20 prosent. Det er European Traffic Safety Council (ETSC) som i sin årlige rapport peker på Norge som best i Europa.

Sverige følger etter Norge med 22 døde per million innbyggere. Også i Storbritannia, Danmark, Sveits, Irland, Tyskland og Finland er trafikkdødeligheten lav, med under 35 døde per million innbyggere. Romania (86) og Serbia (83) ligger i andre enden av skalaen, og er Europas minst trafikksikre land.

BEST: For åttende år på rad er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet med 21 drepte per million innbyggere, etter at 116 døde på norske veier i fjor.

Går riktig vei

Med et gjennomsnitt på 46 trafikkdrepte pr. en million innbyggere, er likevel de europeiske veiene sikrere enn veiene i andre verdensdeler.

20.678 mennesker mistet livet på europeiske veier i 2022, noe som tilsvarer nesten 400 i uken, og er en økning siden i fjor. I store deler av Europa er det en oppgang i antall omkomne på veiene etter 2020 og 2021. ETSC peker på pandemien og transportrestriksjonene som svaret på dette. Sammenlignes tallene med året før pandemien i 2019, er det en reduksjon i dødstallene på 9 prosent.

I et tiårsperspektiv går utviklingen også riktig vei. Sammenlignet med 2012 har landene i Europa 5.868 færre drepte på veiene i 2022. 140.000 ble hardt skadd i Europa i fjor.

