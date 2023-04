Helt siden Ford viste den første gang for over to år siden, har det vært stor interesse for den elektriske pickupen F-150 Lightning her i Norge.

Det har det også vært hjemme i USA. I så stor grad at det har blitt ventelister. Dermed har det også vært en tøff jobb å argumentere for at Ford burde starte eksport av bilen.

Men denne uken ble et kjent at den norske importøren har lykkes med å få til dette likevel. På et stort arrangement med pressen ble nyheten avslørt: Lightning kommer til Norge i år, vi er også det første markedet i Europa som får bilen.

RUVER: F-150 Lightning er en diger bil, nesten seks meter lang og 2,44 meter bred.

Frunk på 400 liter

Leveransene til norske kunder planlegges å starte allerede i slutten av 2023, og siden produksjonen økes betydelig vil ikke dette påvirke leveringstiden for kundene i Nord-Amerika.

– Siden den ble avduket i USA har vi hatt en helt enorm interesse i Norge og i løpet av mine 25 år i Ford har jeg aldri opplevd maken! Det er ingen tvil om at denne særdeles romslige pickupen, med sin gode rekkevidde og fremkommelighet, store lagringskapasitet inkludert en 400 liters drenerbar frunk og enorme trekkraft appellerer til et bredere spekter av kunder enn de fleste biler på markedet, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge Per Gunnar Berg, i en pressemelding.

Han legger til:

– Når vi nå får mulighet til å tilby F-150 Lightning i Norge sier det alt om Norges posisjon som elbilland nummer 1 i verden. Det er bilhistorisk sus over det som nå skjer.

Mange hadde gitt opp – nå kommer den likevel til Norge

ROMMELIG: Frunken er på hele 400 liter, her får du plass til mye!

386 kilometer

F-150 Lightning er hele 5,91 meter lang, 2,44 meter bred og 1,99 meter høy. Versjonen som lanseres i Norge gjør det svært enkelt å velge – alle bilene er helt like og i samme farge. Dette er en femseters Lariat Launch Edition i fargen Antimatter Blue Metallic. Den kommer med et Standard Range-batteri på 98 kWt utnyttbar energi, har 452 hestekrefter og et maksimalt dreiemoment på 1050 Nm. 0 - 100 km/t går på under 5 sekunder.

Den har også en nyttelastkapasitet på 805 kilo og maksimal hengervekt på 3.492 kilo.

Rekkevidden er i henhold til den amerikanske EPA-målemetoden 240 miles, eller 386 kilometer. EPA-målemetoden er en annen målemetode enn WLTP som benyttes i Norge og resten av Europa. WLTP-rekkevidde blir tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Her var Lightning en snartur i Norge



ROMMELIG: Innvendig er det fem seter som gjelder, her bør det også være rikelig plass i baksetet.

Startpris: Nesten 1,2 millioner

Batteripakken kan lades fra 15 til 80 prosent på 39 minutter med en 150 kW DC hurtiglader. Da forutsatt ideelle forhold.

Ford går nå ut med det de kaller en «estimert veiledende pris» på Lariat Launch Edition. Den er på 1.183.000 kroner. Prisen vil kunne gå noe ned når importøren har full oversikt over kostnadene for å konvertere bilen til norske standarder, endelig pris vil være avklart før kundene skriver kontrakt.

Firehjulstrekk er standard og bilen har fire forskjellige kjøremoduser: Normal, Sport, Off-road og Tauing.

Understellet er forsterket med metallplater for å beskytte batteri og motor i tøft terreng. Batterikassen er vanntett og beskyttet av et støtabsorberende materiale.

Her er produksjonen av F-50 Lightning i gang i USA



SKJERM: Infotainmentsystemet heter SYNC4 og har en 1,5-tommers berøringsskjerm som dominerer på dashbordet.

Roteringshjul

F-150 Lightning kommer med Fords nye SYNC4 infotainmentsystem og en 15,5 tommers stor berøringsskjerm. Fra denne kan du blant annet få full oversikt over hvor mye vekt du til enhver tid har på lasteplanet med «On-board-Scales». Med Pro Trailer Backup-assistenten blir også rygging med tilhenger langt enklere da du kan overvåke ryggingen fra SYNC-skjermen og manøvrere bil og henger ved hjelp av et eget roteringshjul.

Den norske varianten kommer med 10-veis elektrisk justerbart førersete og både varme og kjøling i forsetene. F-150 Lightning kommer også med et B&O Premium Sound lydanlegg med 8 høyttalere og en subwoofer som standard.

TUNGE LASS: F-150 Lightning har en nyttelastkapasitet på 805 kilo og maksimal hengervekt på 3.492 kilo.

Hente ut strøm

Med Pro Power Ombord, kan F-150 Lightning-eiere bruke bilens batteri som strømkilde for å gi strøm til verktøy eller andre elektriske produkter, med inntil 2.300 watt.

Under panseret – som kan åpnes elektrisk – er det en drenerbar såkalt Mega-Frunk på 400 liter hvor du kan frakte mer enn 180 kilo. Det vanntette rommet er svært praktisk – både for jobb og fritid.

Les mer om Ford F-150 Lighting her

Video: Her kommer bilen kjørende for første gang