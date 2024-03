Norge først i verden

Isuzu D-Max har vært en solid suksess i Norge, og dominerer fullstendig salgslistene for pickuper i Norge, sammen med Toyota Hilux.

Når det gjelder elektriske pickuper, er utvalget foreløpig skralt. Maxus T90 var den første elektriske pickupen som ble tilgjengelig på det norske markedet.

Interessen for elektriske pickuper har imidlertid skutt i været, særlig etter lanseringen av Ford F-150 Lightning.

Og flere kommer fremover. KGM (tidligere SsangYong), lover en elektrisk pickup i det norske markedet i 2026 eller 2027, men de blir slått av nettopp Isuzu. De kommer nemlig med en elektrisk utgave av D-Max, og den avdukes allerede 27. mars i år, under Bangkok International Motor Show.

Matcher dieselversjonen

Bilen vil komme med en nyttelast på hele 1.000 kilo, og kunne dra henger med vekt på inntil 3,5 tonn. Dermed matcher elektriske D-Max den eksisterende dieselversjonen på disse områdene.

Firehjulsdrift er naturligvis standard, og systemet er utstyrt med nyutviklede aksler både foran og bak, for å sikre best mulig fremdrift i krevende terreng. Samtidig lover importør RSA bil mindre støy og vibrasjoner enn dieselutgaven, noe som skal gi en mer behagelig kjøreopplevelse.

Batterikapasiteten er på 66,9 kWt, og maks effekt fra de to elektriske motorene er rundt 177 hestekrefter, med dreiemoment på 325 Nm. Topphastigheten skal ligge på rundt 130 km/t, mens rekkevidde og ladehastighet ikke er oppgitt.

Til Norge aller først

De første bilene er ventet til Norge i 2025, og vi står faktisk helt øverst på listen over land der den elektriske pickupen kommer i salg. Senere skal den introduseres i andre europeiske land, før turen blant annet går til Australia og Thailand.

- Isuzu D-Max har vært en foretrukket arbeidsbil for mange i flere år, og vi ser frem til å introdusere en elektrisk utgave til norske kunder i 2025. Representanter fra fabrikken har gjennomført en rekke tester på norske veier, både på sommer- og vinterføre. Dette har bidratt til å sikre at den oppfyller Isuzu sine høye standarder for kvalitet, ytelse og pålitelighet, selv under krevende kjøreforhold, sier Steinar Dokken, salgssjef i Isuzu Norge.



POPULÆR: D-Max har lenge vært blant Norges mest solgte pickuper, men da i dieselutgave.

Slik er diesel-utgaven

Isuzu har i flere perioder hatt Norges mest solgte pickup, og lanserte D-Max i en helt ny utgave i 2021. Da fikk den nytt karosseri og nytt sikkerhetsutstyr som LED-lykter, autobrems, filholder og blindsonevarsling.

I tillegg har D-Max flere airbager enn mange nye personbiler, og har som en av få pickuper oppnådd fem stjerner i kollisjonstesten Euro NCAP.

Eksisterende D-Max kommer med en 1,9-liters dieselmotor på 163 hestekrefter. Etter å ha bygget mer enn 27 millioner motorer, er Isuzu blant de ledende innen dieselteknologi.

Som todørs varebil starter prisene nå på 509.000 kroner. Som firedørs med fem seter, starter prisen på 1.084.900 kroner. Da kommer den med premium utstyrspakke. Hva prisen blir for den elektriske utgaven, er foreløpig ikke klart.

Her i Norge er blant annet Redningsselskapet en stor Isuzu-kunde. I fjor kjøpte de inn et større antall D-Max Arctic Trucks 35 – en utgave som faktisk er utviklet i Norge. Det kan du lese mer om i artikkelen under.

