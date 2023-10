Norge først i verden: Skal bare selge elbiler

Luksus-sedanen LS kom til Norge i 1990 og var dermed også første bil ut fra Lexus her hjemme. Det tok flere år før salget kom opp i særlige volumer. Men hybrid-SUVen RX som kom i 2005 og kompaktbilen CT200h i 2014 løftet begge salget betydelig.

Til sammen ruller det rundt 12.000 Lexuser på norske veier.

Nå er det elbiler det i stor grad handler om også hos Lexus. Crossoveren UX har solgt bra og Lexus dobler elbilutvalget med den større RZ 450e.

Nå er det klart at Lexus gjør en stor endring her hjemme. Fra 1. januar 2024 skal de kun tilby helelektriske biler, alt annet forsvinner ut. Her er Norge først i verden.

Vi fikk kjøre en godt voksen LS – på Ibiza

FØRST: Den store sedanen LS var første bil ut fra Lexus, den ble umiddelbart en stor suksess, særlig i USA.

Bidra til skiftet

– Det norske bilmarkedet har over tid utviklet seg og vi ser at kjøpere av premiumbiler i stor grad foretrekker elbiler. Dette skiftet skal vi bidra ytterligere til ved å rendyrke vår modellportefølje til å kun å utgjøre helelektriske biler, sier Piotr Pawlak, administrerende direktør i Toyota Norge, som importerer Lexus.

Toyota-konsernet viste nylig sitt veikart for utvikling av avansert batteriteknologi, som muliggjør rekkevidde på over 1.000 kilometer. På den kommende Japan Mobility Show vil Lexus vise frem konseptbiler av neste generasjon elbiler som kan tilfredsstille behovene til flere norske bilkunder i årene fremover.

Her var viktig Lexus på snarvisitt i Norge

ELEKTRISK: Crossoveren UX markerte starten på elbil-satsningen fra Lexus. Den har solgt bra her hjemme.

Mest fornøyde kunder

Lexus lanserte sin første elbil, Lexus UX 300e, i 2019. Den har vært en stor suksess i det norske markedet, og også den nylig lanserte RZ 450e skal ha fått en svært god mottakelse hos kundene.

SJEFER: Piotr Pawlak er administrerende direktør i Toyota Norge, som importerer Lexus, Jan Christian Holm leder Lexus i Norge.

Så langt i år har Lexus økt salget med 15,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette gjør Lexus til et av få bilmerker med salgsvekst i et ellers tregt marked.

I tillegg til populære modeller, har Lexus i Norge særlig utmerket seg ved å ha bransjens mest fornøyde kunder målt gjennom undersøkelsen AutoIndex.

I 2023 vant Lexus førsteplassen for 12. året på rad, og var også bilmerket med de aller mest fornøyde elbileierne.

VIKTIGST: Nå er den kompakte SUV-en RZ 450e viktigste modell for Lexus i Norge. 85 prosent av kontraktene som inngås rundt hos forhandlerne er på elbiler.

Unngå høyere avgifter

– Vi er utrolig stolte av den lange og uavbrutte rekken med seire i denne prestisjefylte kundetilfredshetsundersøkelsen, som sier mye om kvaliteten til våre biler og opplevelsen i møtet med forhandlerne. I et elbilmarked preget av tøff konkurranse, var det ekstra gøy at vi i år også får bekreftet at vi viderefører Lexus-opplevelsen til elbilkundene våre, sier Jan Christian Holm som er leder for Lexus i Norge.

Holm opplyser at rundt 85 prosent av kontraktene som nå skrives rundt hos Lexus-forhandlerne er på elektriske biler.

Men hva med dem som ønsker seg en ikke-elektrisk Lexus nå? De har ikke veldig god tid. Men Lexus opplyser at SUV-ene NX og RX kan leveres før årsskiftet, på den måten unngår man også avgiftsøkningen som er foreslått i statsbudsjettet.

Tesla bommet – Lexus har skjønt det

Video: Fiffig detalj i den nye bilen fra Lexus