Nordmenn står i kø: Nå må de kanskje vente til 2025

Den populære SUV-en XC90 har hatt et svært langt liv, men i fjor høst hadde Volvo premiere på den elektriske oppfølgeren EX90. Samtidig var Volvo klare på at de ikke har noen intensjoner om å pensjonere XC90 helt ennå.

Nå melder Volvo at produksjonsstarten på EX90 må utsettes – for andre gang.

EX90 skal bli Volvos nye flaggskip. Det er en stor elektrisk SUV med sju seter og batteri på 111 kWt, rekkevidde på 585 kilometer og motorytelse på inntil 517 hestekrefter. Eksteriørmessig har den mye til felles med nevnte XC90, men på innsiden er det meste nytt.

Svært mange nordmenn i kø

Interessen for bilen viste seg raskt å være kjempestor, ikke minst blant nordmenn. Under en pressearrangement i Gøteborg i vår, bekreftet Volvo til Broom at en svært stor andel av forhåndsbestillingene var blitt gjort i Norge.

– Salget i Norge har gått veldig bra og vi opplever stor interesse rundt EX90. Nordmenn har omfavnet XC90 i mange år og EX90 blir et naturlig helelektrisk steg videre for mange, sa Erik Trosby som er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.



De mange forhåndsbestillingene skjedde til tross for at de norske kjøperne ikke kunne forvente å få bilene sine før i fjerde kvartal 2024 – hele to år etter at bilen hadde premiere.

Utsettelse på utsettelse

Produksjonsstart var riktignok planlagt mot slutten av 2023, men Kina og USA var pekt ut som prioriterte markeder som ville få biler først. De første bilene var planlagt til markedet i starten av 2024.

Tidligere i år ble det imidlertid kjent at produksjonen var blitt flyttet til første halvår 2024, på grunn av det Volvo-sjef Jim Rowan omtalte som «kompleksitet i programvarekoden».

Nå melder Volvo om at produksjonen ligger an til å bli ytterligere utsatt, til tredje kvartal 2024, skriver blant andre Electrek. Med den siste forsinkelsen vil norske kjøpere av EX90 neppe kunne forvente å få bilene sine før i 2025.

Lidar-problemer

Flere nettsteder melder at problemene, denne som forrige gang, skal være knyttet til bilens Lidar-system. Lidar er en forkortelse for Light Detection and Ranging, og er en metode for å måle avstander med millimeterpresisjon ved hjelp av laserlys.

I EX90 skal den blant annet brukes til å forutsi farlige situasjoner langt framme i veibanen, slik at sikkerhetssystemene i bilen kan reagere i god tid.

LIDAR: Modulen sitter i taket på Volvo EX90, og skal kunne forutse farlige situasjoner langt framme på veien.

Det er første gang Volvo benytter Lidar på personbiler, og Rowan har tidligere uttalt at det er svært viktig at dette fungerer helt perfekt før bilen kommer på veien.

Volvo skal imidlertid ha god kontroll på produksjonen av EX30, som er ventet til Norge tidlig i 2024. Dette blir den billigste Volvoene på mange år, og det er særlig prisene som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden.

Rammer ikke Polestar 3

Vi har også vært i kontakt med Polestar Norge om nyheten Polestar 3, som er bygd på samme plattform og deler mange av de tekniske løsningene med EX90.

– Vi har ikke fått noen indikasjoner på at utsettelsen vil ha noe å si for produksjonsstart av Polestar 3, sier Fredrik Bjørlo hos Polestar til Broom.

Dette kan være knyttet til at de første Polestar 3 blir produsert uten Lidar-systemet, men dette kan Polestar verken bekrefte eller avkrefte.

Polestar 3 skal etter planen gå i produksjon i første kvartal 2024, med de første leveransene i andre kvartal neste år.

Broom kommer naturligvis tilbake med flere opplysninger så snart vi vet mer.

