Nordmenn på ferie sperret opp øynene da de så denne

Porsche er i full gang med elektrifisering av modellrekken sin. Ulike varianter av Taycan er allerede på plass, en elektrisk versjon av SUVen Macan, sportsbilen Boxster/Cayman og deretter den større SUVen Cayenne er på vei.

Men enn så lenge holdes bilikonet 911 utenfor. Porsche har nylig gått ut og sagt at de vil ha bensinmotor så lenge som mulig på akkurat denne, helt spesielle modellen.

En viss elektrifisering i form av en såkalt mildhybrid-løsning ligger det imidlertid an til å bli. Trolig på grunn av utslippskravene til EU. Mildhybrid-teknologien benytter en liten elmotor som støtter forbrenningsmotoren ved behov.

Kanskje er det en slik utgave som er på test, og ble fotografert av Knut Berg Jenssen (46), på bilferie nedover i Europa.

Forkjærlighet til 911

Bilen ble avbildet utenfor Weissach i Tyskland. Den kjørte på motorveien med en diger kasse montert bak. Her kan man også se et veldig omfattende eksosanlegg. Trolig noe som brukes for å måle utslipp.

– Jeg tipper det er en testbil av en hybrid variant, sier fotografen.

Han og familien har reist fra Tromsø og foreløpig kjørt gjennom Sverige, Polen, Østerrike og Tyskland.

– Jeg har en forkjærlighet til 911 – og har eid 16 forskjellige 911-modeller opp gjennom årene. Jeg har ingen problemer med at den får hybrid drivlinje. Jeg er også helt sikker på at elektrifisering av den er mulig – uten å miste kjøreegenskapene. En må bare flytte vekten dit motoren er. Men følelsen vil jo reduseres noe, likevel.

DIGER KASSE: Det ser unektelig ganske rart ut med det digre apparatet montert bak på bilen.

Tar bensinbilen på langtur

– Tror du elektriske entusiastbiler kan bli like underholdende som dem med bensin?

– Jeg synes Caterham sin elektriske konseptbil ser spennende ut, og jeg tror Cayman som elbil blir vel så morsom som de med forbrenningsmotor. Elektrisk drivlinje kan gjøre den mye mer responsiv. Den kan bli både raskere og morsommere enn bensinutgavene. Jeg har hatt Cayman GT4 og GT4 RS, og kjenner godt til styrkene og svakhetene i chassiset.



Berg Jenssen eier for øyeblikket en elektrisk Porsche Taycan 4S, den sjette Taycanen i rekken! Men elbilen får stå hjemme. På bilferien er det nemlig bensin som gjelder – og ingen hvilken som helst bensinbil, heller.

– Vi har med oss nye BMW M3 CS. En bil som virkelig har imponert meg på turen. Bare synd den mangler koppholdere, sier Berg Jenssen om det ferske råskinnet til BMW.

GROMBIL PÅ LANGTUR: BMW M3 CS har 550 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på bare 3,4 sekunder.

Forsker på miljøvennlig drivstoff

Målet til Porsche er at 80 prosent av salget deres skal være elektrisk innen 2030. Det gir rom for at 911 kan kjøres med bensinmotor noen år til.

I et forsøk på å forlenge fossilmotorens levetid, forsker Porsche mye på såkalt eFuel.



eFuel handler om å bruke fornybar energi, i dette tilfellet vindkraft, til å skape hydrogen-basert, klimanøytralt drivstoff. Det flytende drivstoffet framstilles av Hydrogen og CO 2 .

eFuel kan brukes på alle biler med forbrenningsmotor, uten at det må gjøres noen tilpasninger.

SNART FACELIFT: Dagens 911, her representert av en Turbo S, får om ikke så lenge en såkalt facelift. Det spekuleres i om den i forbindelse med det, også vil få en mildhybrid drivlinje.

Lett å distribuere

I tillegg til miljøaspektet løser eFuel et logistikk-problem, som er en utfordring for hydrogenbiler: Nemlig infrastruktur. eFuel kan distribueres via helt vanlige bensinstasjoner.

Det fordrer imidlertid at bensinen har ankommet Europa, først. Der ligger en stor utfordring, siden fabrikken som produserer drivstoffet ligger i Chile.

Enn så lenge er det ikke så mange andre enn Porsche og Ferrari som jobber med denne løsningen. De fleste har gått helt over til å fokusere på elektriske biler.

Enn så lenge brukes eFuel mest i skips- og flyindustrien. Men håpet til Porsche er at EU vil godkjenne salg av nybiler som kjøres med eFuel også etter 2035.

PS: Visste du at det også jobbes med å få på plass eFuel-produksjon på Herøya. Planen er at det skal produseres 10 millioner liter klimanøytralt drivstoff her allerede neste år.

