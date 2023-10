Flere tusen ansatte ved amerikanske bilfabrikker har streiket i høst. Etter mange år med svak lønnsutvikling og økte priser, har fagforeningene virkelig satt hardt mot hardt.

Siden 14. september har streiken jevnt og trutt blitt trappet opp hos bilgigantene Ford, General Motors (GM) og Stellantis. Til sammen har mer enn 40.000 lagt ned arbeidet.

11 prosent opp i år

Nå opplyser fagforeningen United Auto Workers (UAW) at de er enige med Ford om en tariffavtale. Avtalen trenger godkjenning fra ledelsen i fagforeningen før den kan tre i kraft, skriver CNBC, som først omtalte enigheten.

Den må også ratifiseres av et flertall av selskapets 57.000 fagorganiserte ansatte. Avtalen strekker seg over fire år.

Ifølge UAW har Ford gått med på å øke lønningene med 25 prosent over en fireårs-periode. Allerede i år skal de ansatte få en lønnsforhøyelse på 11 prosent.

FORSKJELLER: Amerikanske bilarbeidere er frustrerte over mange år med svake lønnsoppgjør. Samtidig tjener toppsjefene i bransjen svært godt. Foto: NTB.

Kjempe-økning

25 prosent er et gjennomsnitt. Ford har mange ansatte som går på midlertidige kontrakter, med lønnsbetingelser langt under det de fast ansatte har. Denne gruppen heves nå kraftig, med lønnsøkning på over 150 prosent den neste fireårs-perioden.

Ford-avtalen kan komme til å fungere som et rammeverk for avtaler mellom UAW og de to andre bilgigantene, men det var onsdag kveld lokal tid ikke kunngjort noen flere avtaler.(©NTB)

