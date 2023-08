Noen må ha glemt å sjekke kalenderen...

Midten av august er passert. Det begynner å bli lenge siden vinter og vår – likevel er det faktisk en god del bilister som fortsatt kjører rundt med piggdekk på norske veier.

Det fikk kontrollørene til Statens vegvesen erfare da de denne uken stilte seg opp på Krossmoen kontrollstasjon utenfor Egersund. Dette var en kveldskontroll. Og én bilist angrer nok i etterkant på at hun eller han tok seg en kjøretur akkurat da.

Som en av tre personbiler ble denne nemlig vinket inn til kontroll. Og det er gode muligheter for at kontrollørene hørte det før de så det: At bilen hadde piggdekk. Da var det ingen bønn: Gebyr på 1.000 kroner. 17. august var det neppe så enkelt å finne gode argumenter for å kjøre rundt på pigger...

– Sterkt beklagelig

På dette området er det klare regler: Påsken styrer når piggdekkene skal av bilene i Sør- og Midt-Norge. Første mandag etter andre påskedag er dagen. 1. mai er så siste frist for å få av piggdekkene i landets to nordligste fylker.

Slik har det vært i mange år. Likevel er det mange som synder:

– Det er dessverre en god del bileiere som aldri tar av piggdekkene. Det er sterkt beklagelig av flere årsaker, sier Sigmund Clementz som er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If.

GIR BLAFFEN: Det er veldig klare regler for når piggdekkene må av. Men langt fra alle bileiere bryr seg om å følge opp disse... Foto: NTB

Urovekkende høyt

De har førstehånds kjennskap til dette, gjennom å sjekke dekkutrustningen på alle biler som er inne til skadetaksering:

– Ser vi på juni og juli i år, hadde til sammen 21 av bilene inne til takst hos oss piggdekk. Ett eksempel: I Viken var det totalt snakk om 831 biler. Av disse hadde 725 sommerdekk, så mye som 99 vinterdekk – og seks piggdekk. Antallet vinterdekk mener jeg er urovekkende høyt. Det understreker noe vi har visst lenge: Nemlig at mange ikke tar seg bryet med å skifte når de har vinterdekk uten pigger. Men seks med piggdekk er naturligvis også altfor mange, sier Clementz.

Vil ha forbud

– Hva er det verste med å bruke piggdekk på sommeren?

– Overordnet to ting: Miljømessig er dette absolutt ikke bra fordi piggdekkene river opp asfalten og skaper svevestøv. I tillegg påvirker dekkene bilens kjøreegenskaper i negativ retning. Vinterdekk er mye mykere enn sommerdekk. De er beregnet for kaldt vær, ikke sommertemperaturer. Du får rett og slett en mindre trafikksikker bil, med blant annet vesentlig dårligere egenskaper på våt vei. Vinterdekk har mønster på tvers for å skape friksjon på vinteren, det gir mye svakere vannplaningsegenskaper i regnvær, avslutter Clementz.

Mens det er klare regler for når det er lov å bruke piggdekk på norske veier, er det ikke noen frister for bruk av piggfrie vinterdekk. Resultatet av det er altså tydelig: Mange dropper å legge om dekk og kjører på vinterdekkene hele sommeren. Dekkbransjen har lenge tatt til orde for et forbud her også og har fått støtte fra flere hold, blant dem en rekke forsikringsselskaper.

