Dekkmarkedet preges av et utall varianter - og til dels enorme prisforskjeller. Enorme forskjeller er det også på kvalitet mellom de billigste og lite kjente merkene, og de mer kjente premiummerkene. Prisene stiger generelt jo større dekkdimensjonen er, men selv for den mest vanlige dekkdimensjonen her i landet – 205/55 R 16 – kan det skille flere tusen kroner mellom et sett av de billigste dekkene og et sett dekk av et kjent merke med dokumentert kvalitet.

Faktisk kan et kvalitetsdekk koste opptil fire-fem ganger mer enn et av de billigste alternativene. Med elbilenes inntog har dekkene generelt blitt større, noe som igjen driver prisene oppover.

Bråbremsing

– Det er forbausende hvor mange som bruker store beløp på å kjøpe den råeste bilen, men som deretter kniper igjen lommeboka når bilen skal ha nye dekk – og velger det billigste av det billige, sier dekkspesialisten Kjell Magne Aalbergsjø, seniorrådgiver i Opplysningsrådet for Veitrafikken, til Broom.

– Er billige dekk fortsatt dårlige alternativer?

– Ja. Markedet oversvømmes av billigdekk fra Kina og India. Dette er produkter som ikke har noe under norske forhold å gjøre. Velger man slike dekk, kan det selvsagt gå bra. Under vanlig hverdagskjøring merker man kanskje ingen forskjell, men kommer man i en kritisk situasjon som krever bråbremsing, kan dårlige dekk være medvirkende årsak til at en ulykke skjer.

UTVALG: Det er mildt sagt ingen mangel på alternativer for den som trenger nye dekk. Foto: iStock

Grusomt dårlige

– I tyske ADACs store dekktest nylig, var forskjellen i stopplengde mellom anbefalte dekk og de dårligste billige alternativene opptil 25 meter fra 80 km/t på våt vei. Marginene som avgjør om en ulykke skjer eller ikke, handler ofte om mindre enn som så, sier Aalbergsjø.

– Har de billige dekkene blitt bedre med årene?

– Svaret er både ja og nei. Ja, fordi de som er kommet nok uten tvil blir gradvis bedre. Vi har flere eksempler på dekkprodusenter som hadde dårlige produkter da de startet virksomheten, men som i dag har dekk av vesentlig bedre kvalitet.

Sikkerhet

– Men det dukker stadig opp nye alternativer som trekker ned igjen, så det er på sett og vis en evig runddans, sier han videre.

– Litt av forbrukerens problem er at alle dekk er svarte og runde, og det synes ikke på utsiden hvilke av dem som er av høy kvalitet – og hvilke som helst ikke burde brukes i det hele tatt.

– Hvorfor er det så viktig å velge gode dekk?

– Det handler om sikkerhet. Man bør ikke ta sjansen på at man ikke har dekk med gode egenskaper når dette trengs som mest.

SLITASJE: Elbilene er kommet for alvor. De er tunge - og sliter dekk enda raskere. Da øker lett fristelsen til å velge billige løsninger. (Ill.foto) Foto: iStock

Ulykke eller ikke

– Vi ruster oss så godt vi kan i tilfelle ulykker, med all verdens sikkerhetssystemer. Hvorfor skal vi da sette dette på spill ved å bruke dekk som gir dårligere kontakt med underlaget? I en kritisk situasjon kan gode eller dårlige dekk avgjøre om en ulykke skjer eller ikke, sier Kjell Magne Aalbergsjø.

– Har dekkindustrien hatt et «vannskille» som kan sammenlignes med innføringen av EuroNCAP for bilindustrien?

Det gamle gode

– Nei, noe slikt har vi ennå ikke sett. Mange har prøvd seg på forskjellige måter med nyheter, som for eksempel runflat dekk. Det siste var spesielt BMW ivrige på å bruke på mange av sine modeller, men de har senere gått mer bort fra dette igjen.

– Vi ender derfor gjerne med å vende tilbake det gamle, gode. Så nei, noen revolusjon har vi ennå ikke sett i dekkindustrien. Det nærmeste vi kommer er vel bruken av silika, men også dette har tatt tid og gått gradvis for seg, slutter Kjell Magne Aalbergsjø.

