I flere tiår har det vært betydelig import av brukte biler til Norge. Mange har tjent gode penger på å ta inn biler og selge videre – mens andre har importert til eget bruk og fått tak i biler som har kostet mindre enn tilsvarende modeller på det norske bruktmarkedet.

I år har dette blitt snudd helt på hodet. Det har i stedet vært en betydelig eksport av brukte biler ut fra Norge. Bakgrunnen er at man får refundert avgiften som ble betalt da bilen ble registrert første gang i Norge, når den selges ut av landet. Interessen fra utenlandske kjøpere har i tillegg vært stor, blant annet på grunn av lav kronekurs.

Det har skjedd med tusenvis av norske bruktbiler. Samtidig som staten har måttet bla opp milliardbeløp.

Ikke attraktivt lenger?

Mye tyder på at ordningen ble mer gunstig enn myndighetene så for seg. For nå strammes det kraftig inn.

Fra 1. januar trer nye regler i kraft for refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbiler, skriver bransje-nettstedet Bilbransje24.no.



Dette gir store utslag i hvor mye man får igjen når bilen eksporteres. I mange tilfeller vil det nok også gjøre at dette ikke blir attraktivt lenger.

AVGIFT: Land Rover Discovery er en av bilene som drar på seg mye avgift i Norge. Det har også betydd høy refusjon hvis man selger brukte eksemplarer ut av landet.

Får 288.000 kroner

Bilbransje24.no har regnet på en rekke modeller. Den som kommer «dårligst» ut med de nye reglene er en 2017-modell Land Rover Discovery med 3-liters dieselmotor.

Eier du en slik bil i dag og selger den ut av landet, får du nesten 288.000 kroner tilbake fra staten, i tillegg til selve salgssummen. Det blir fort et veldig hyggelig regnestykke...

Etter nyttår er det ikke lenger like lukrativ, da synker refusjonen til drøyt 137.000 kroner. Det er en nedgang på 52 prosent.

LITE AVGIFT: For kompakte biler som Renault Megane og Ford Fiesta (bildet), er det mindre å hente i refusjon hvis man eksporterer.

Dette er endringen

Langt mer folkelige Subaru Forester med dieselmotor fra 2015 får halvert refusjonen, fra 87.693 til 43.585 kroner. Avviket blir langt mindre på Renault Megane diesel fra 2019, her er det bare snakk om 8 prosent.

Overordnet får store og tunge biler (gjerne med stor motor) langt større endringer, enn småbiler med nøktern motorisering. Rett og slett fordi førstnevnte har langt høyere avgifter enn sistnevnte.

Ordningen som gjelder i dag er at refusjonsbeløpet beregnes ut fra avgiftssatsene på det tidspunktet bilen eksporteres. Fra neste år skal det i stedet beregnes ut fra tidspunktet da bilen ble registrert første gang. Det gir altså store endringer for mange modeller.



