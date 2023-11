Noen ganger kan man føle seg litt uglesett ...

I år har det vært mye rart vær i Norge – og med rart mener jeg vått. Klissvått. Flom og uendelig regn har preget nyhetsbildet på sensommeren og i høst.

Jeg bor i Vikersund. Vi ble også hardt rammet, da Tyrifjorden plutselig steg langt over sine bredder. Veier ble stengt og delvis skylt bort, parkeringskjellere ble fulle av vann og hager ble oversvømt.

Det var nesten mini-apokalypse-stemning – med sperrebånd og høyvann i store deler av sentrum.

Med dette som bakteppe, kommer jeg altså kjørende i min testbil – en ganske brautende og dieselslukende BMW X6.

Jeg merker at jeg blir beklemt. Det finnes mange der ute som mener at denne typen bil er mye av årsaken til miljøproblemene vi sliter med i dag.

Jeg føler meg rett og slett uglesett.

Men de som eventuelt måtte skule bort på meg, kan faktisk ta seg en bolle. For dette er en bil som har tatt seg selv i nakken, og skjerpet seg.

Mer om det etterhvert ...

FLOM: Ikke så hyggelig å leke her, lenger. X6en skuer utover vannmassene – lykkelig uvitende om at mange mener bilen er noe av grunnen til at vi opplever akkurat slike forhold.

Fra klagestorm til suksess

X6 har vært på markedet siden 2008 – da den landet på bilkartet med et heidundrende plask. Sjelden har folk fått en bil så til de grader i vrangstrupen. Selv Top Gears Jeremy Clarkson fyrte løs uten hemninger – og slaktet den.

Kundene var imidlertid ikke enige. Den ble en kjempesuksess! Det viste seg at en «tøysete» og upraktisk bil som dette, var akkurat det pengesterke kunder ønsket seg.

Dette var på den tiden da diesel var regnet som både mest miljøvennlig og dessuten mest økonomisk. Hva da? Hadde du glemt det, allerede? Joda, sånn var det. Så litt fornuft var det i denne bilen, også.

Mye har skjedd i bilverdenen siden 2008. Bilen jeg sitter i nå er en rykende fersk og faceliftet tredje generasjons X6.

Men X6 er altså fortsatt kontroversiell. Kanskje ikke mest på grunn av designet, lenger – men fordi den ikke leveres med annet enn bensin- eller dieselmotor.

Roten til alt vondt?

I Norge er vi i full gang med det elektriske skiftet. 2025-målet kommer vi til å nå. Kanskje ikke 100 prosent – men så godt som.

Biler med dieselmotor er det svært begrenset etterspørsel etter. Men akkurat for store SUV/er som dette, er det fortsatt et lite marked igjen.

Men hvilke fordeler gir en X6 med dieselmotor kontra en stor, elektrisk SUV? Jo, du får overlegen rekkevidde. Full tank gir deg et firesifret antall kilometer. Den har lavere vekt – og mulighet for høyere hengervekt. Opptil 3,5 tonn. Du slipper rekkeviddeangst og ladeangst med apper som ikke virker.

Dessuten er kjøreegenskapene gode – fordi vekten er lavere enn en elbil som skulle matchet rekkevidden.

Skal mye til å kompensere

Til dere som hoderistende skuler bort på meg når jeg lister meg forbi i gata: Husk at NOx-utslippet nå er nede i 36 mg/km. Det er lite for en slik bil.

CO2-utslippet er 187 g/km. En kraftig reduksjon, det også. Moderne dieselmotorer er svært effektive .

Tenk om en elbil skulle klart det samme som denne bilen. Hvor stor måtte ikke den batteripakken vært?

RYDDIG: Interiøret i X6 er blitt enda mer ryddig, etter at den fikk BMW Curved Display. Alt du ser og tar på virker dyrt og eksklusivt. Fordi det er nettopp det ...

Nynasert?

Jeg skal ikke begi meg ut på en lang debatt om diesel vs elbil. Vil bare nevne at det fortsatt er noe usikkert hva produksjonen av elbiler og batteriene deres egentlig innebærer av utslipp.

I alle fall om vi tar med hva som skjer med disse bilene når de er «brukt opp». Lever de like lenge som en bil med dieselmotor?

Vi skal ikke la denne testen ende i debatt – men tar med disse forbeholdene for å nyansere bildet. Helt svart-hvitt er det nemlig ikke, er det fortsatt noen av oss som mener.

Hva er nytt?

Når en BMW fornyes, pleier de å bruke samme oppskrift stort sett hver gang: En forsiktig ansiktsløftning av designet, i form av nye lykter, fangere og litt andre små detaljer. Som før kan du få belyst grillen i X6, hvis du velger utgaven med sekssylindret motor, slik testbilen er utstyrt med.

Men de tar som regel større grep i motorrommet og interiøret. Slik er det denne gangen også.

Nå har for eksempel X6 fått den samme «planken» (Curved Display) som vi først ble kjent med i elbilen i4 – og som nå finnes i neste alle de nye modellene.

Under panseret er 3-literen som yter 286 hestekrefter. Som nevnt allerede, er den også mer effektiv – blant annet takket være et 48-volts mildhybrid-system.

Motoren kobles til en ny åttetrinns automatgirkasse.

KALDT OG VARMT: X6 lar deg holde drikken akkurat så varm eller kald som du måtte ønske.

Hvordan fungerer det?

Vi liker de nye lyktene og designet på fronten. M-pakke er som vanlig et visuelt pluss. Men den store, sorte plastdekoren som dekker store deler av frontfangeren blir vi ikke helt klok på. Mulig det skal se barskt ut – men det blir bare rart. Her burde man sett til forgjengeren – den ser bedre ut.

Kraftfullt design er imidlertid akkurat sånn en X6 skal være. Fløtt deg-utstrålingen er på plass i rikt monn. Du må leve med – og kanskje til og med like, at folk generelt er litt skeptiske når du kommer kjørende.

Så ondskapsfull ser den ut at folk står nølende igjen når jeg stopper for å gi fotgjengere fritt leide. Det virker som de er usikre på om jeg bare venter til de er gått ut på fotgjengerfeltet, for så å slå til og meie dem rett ned.

Innvendig er det mer luksuriøst enn noen gang. Masse mykt skinn, kontrastsømmer, ingenting som knirker eller virker billig. Ja, dette er en dyr bil – og det får du så til de grader understreket når du setter deg inn.

Komfortsetene i bilen er nydelig for langturer. Du får lyst å skru opp volumet på favoritt-spillelista og bare kjøre. Langt!

Og du. Jeg hadde glemt hvor deilig en skikkelig sprek og veljustert dieselmotor kan være. Denne 3-literen passer helt perfekt til bilen. Frasparket minner selvsagt ikke om rykket i en elbil – men du merker hvor mye krefter som stilles til rådighet. Lyden er mer eller mindre helt fraværende. Litt snerr fra rekkesekseren under panseret slipper inn – og det er helt greit.

Vi brukte den også til å trekke en 22 fot daycruiser. Den lettet ikke på et øyebryn! Toget bare videre som om den ikke hadde noe å drasse på.

X6 er trygg og solid på veien. 2,2 tonn oppfordrer deg ikke til å kjøre aktivt i svingene. Men hvis du gjør det, kan du bli overrasket. Dette beistet er nemlig relativt smidig når du presser den. Krenging er nesten helt fraværende.

Det nye infotainmentsystemet kjenner vi altså godt fra andre modeller. Det fungerer svært godt – og gjør fysiske knapper nesten helt overflødig. Særlig hovedskjermen er lett å forholde seg til. De digitale instrumentene er vi ikke like god venn med. Hører dere, BMW? På tide å ta noen drastiske grep, her! La de får mer tradisjonelt og lettleselig utseende. Jeg er garantert ikke den eneste som mener dette ...

Men vi må komme med litt praktisk informasjon: De lysene jeg trakk fram som stilige i starten her. De er ikke gratis. Innovation-pakken som kreves, koster over 60.000 kroner! Men da får du også gesture control, inkludert. Den lar deg vifte og peke for å skifte sanger, svare telefonen eller justere volumet.

VIRTUELL VIRKELIGHET: Kamera gjør det mulig å bruke instrumentene som en skjerm med visning av navigasjon.

Gesture control, ja. Akkurat det er overraskende moro og praktisk. Hvis du som meg savner å kunne slenge på telefonrøret i forakt, hvis du for eksempel blir oppringt av en selger, får du kompensert her. Når det er et ukjent nummer (les: Selgere), så vifter du overlegent til høyre. Da svarer du ikke på oppringingen. Det føles digg!

M-pakken, som jeg også trakk fram, letter deg for ytterligere 19.400 kroner.

46.400 til går med på Comfortpakke Plus – som blant annet inneholder komfortsetene. Denne pakken bør du imidlertid koste på deg, ettersom den også inkluderer servolukking av dørene, akustisk isolerte vinduer, 4-soners klima, seteventilasjon foran og solbeskyttede ruter.

Kort fortalt, når du spekker bilen slik som testbilen jeg kjører rundt i nå – ender du på, hold deg fast: 1.685.644 kroner. Av dette utgjør drøyt 300.000 kroner ekstrautstyr. Puh!

Litt merkelig: Til tross for mye utstyr, er det ikke keyless på bakdørene! Da begynner det å bli tullete ...

Konklusjon:

La meg først som sist poengtere: Jeg er på ingen måte motstander av elbiler. De har mye for seg. Mange av dem er blitt veldig bra, allerede. Når vi ser hvor fort utviklingen går, vil det neppe ta veldig lang tid før de er et fullverdig alternativ i alle segmenter.

Likevel mener jeg det fortsatt er plass til noen få dieselbiler, også. I Norge vil det kanskje bli solgt 10-20 X6 (mitt anslag) i året. Det velter virkelig ingen miljølass – hverken lokalt eller globalt.

X6 er en forbasket behagelig bil å kjøre – med egenskaper som noen fortsatt setter høyt. Den er selvsagt idiotisk kostbar – så miljøaktivister kan slappe av. Avgiftene alene er med på å kompensere for det som måtte bli av utslipp.

PS: Nye X5, som er langt mer populær, er også tilgjengelig med ladbar hybrid. Dermed har den mye lavere avgifter (enn så lenge).

BUTT: Hekken er litt elsk eller hat. Undertegnede stiller seg lagelig til for hogg, og står fram som en av dem som liker den.

Bilen for deg ...

Som ofte kjører langt og trekker mye tung tilhenger

Ikke bilen for deg ...

Som skal redde miljøet – et lite steg om gangen.



Test av BMW X6: Enten så elsker du den, eller så hater du den

ROMSLIG: Luksus og plass er det rikelig av i baksetet, også. Takhøyden er bra, selv om utsynet blir noe begrenset av den fallende taklinjen.

BMW X6 3.0 d Motor og ytelser: Motor: 3-liter, 6 syl.

Effekt: 286 hk / 670 Nm

0-100 km/t: 6,1 sek.

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: 0,71 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 496 x 221 x 170 cm

Bagasjerom: 580 / 1.530 liter

Vekt: 2.220 kg

Tilhengervekt: 3.500 kg

Taklast: 100 kg Pris: Startpris: 1.323.000 kroner

Pris testbil: 1.685.000 kroner

Det ligger inne 12 vurderinger av BMW X6 – og eierne.

