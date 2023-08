Noen er fornøyd – andre skal aldri kjøpe den igjen

E-Klasse er over flere tiår den mest suksessrike modellen fra Mercedes-Benz, først og fremst som sedan og stasjonsvogn. Her snakker vi om store familiebiler – et godt hakk større enn C-Klasse, og noe mindre enn S-Klasse.

Ut over de tradisjonelle sedan- og stasjonsvogn-karosseriene har E-Klasse også vært tilgjengelig som coupé og cabriolet. Stort utvalg av motorer var vanlig, og bilene kan også leveres med 4Matic firehjulsdrift, som ble introdusert i 1985. Flere forskjellige utstyrsnivåer kan kundene velge mellom, og selvsagt toppes også E-Klasse av spesielle AMG-modeller.

Hybrid

E-Klasse har lenge vært en spesielt populær bil som taxi, også i Norge. En av grunnene til dette er den gode langtidskvaliteten.

2009-2016 og 2017-2023 er de to siste generasjonene av fossile og del-elektriske utgaver av Mercedes-Benz E-Klasse som er solgt her i landet. Fra 2016 ble E-Klasse levert med 9-trinns automatgir, og samme år kom hybridmodellen E350e og tilvalget Intelligent Drive for selvkjørende bil.

Mercedes E-Klasse 124: Verdens beste bil?



YPPERSTE: Helt på topp i E-Klasse programmet troner AMG-utgaven, her E63 AMG. Foto: Daimler AG

Passerer en million

Hva mener så de som eier de to siste generasjonene E-Klasse om bilen sin? Antallet tilbakemeldinger til «Eierne mener» her på Broom er høyt, og de aller fleste er begeistret for bilen sin, selv om det finnes enkelte unntak. Bilen oppnår da også en gjennomsnittskarakter på 8,7 av 10 oppnåelige poeng.

Tidlige modeller – 2009 og de første årene etter – ligger nå ute med priser fra under 70.000 kroner på bruktmarkedet, avhengig av kjørelengde og tilstand. Med priser opp til ca. 150.000 kroner er utvalget av biler stort. De billigste har ofte lang kjørelengde – noen godt over en halv million kilometer.

I den andre enden av skalaen finnes det noen få biler – AMG-modeller – som er priset opptil 550.000 kroner, gjerne med svært lav kjørelengde. Med et slikt prisspenn er E-Klasse innen rekkevidde for svært mange. Tyngden av denne modellen som ligger til salgs, er imidlertid nyere årganger med priser som i noen få tilfeller passerer en million.

Storselger blir ny - men etter 70 år er det slutt i Norge



DIGERT: Bagasjerommet i en E-Klasse T-modell er ikke bare digert, men kan også leveres med et praktisk skinnesystem for sikrere transport.

Fantastisk bil

De aller fleste som deler sine erfaringer på «Eierne mener», er svært godt fornøyde med bilen sin. Hør bare her:

«E klasse med 4Matic og luftfjæring er en fantastisk bil.»

«Jeg er alt i alt kanonfornøyd med denne bilen, nå har den passert 370.000 kilometer, og den ruller bare på.»

«Meget godt fornøyd med både kvalitet, kjørefølelse og kjøreegenskaper. Bilen gir den ekstra litt gedigne kvalitetsfølelsen som man forventer seg av Mercedes.»

TRIVELIG: Førerplass i en E-Klasse AMG-modell. Foto: Daimler AG

Blir aldri lei

«Fantastisk bil. Driftssikker, går billig, sterk, kan kjøre åtte timer uten annet enn toalettpauser.»

«Rett og slett en fantastisk personbil. Masse kjøreglede og pålitelig til tusen.»

«Herlig bil.»

«Blir aldri lei av å kjøre denne bilen. Går bra og er en drøm på veien.»

Drømmen er at Mercedesen skal gå en million kilometer

Kjøpte tilbake

Men heller ikke for E-Klasse er det bare fryd og gammen. Noen få er misfornøyde – og de er gjerne veldig misfornøyde:

«Den har snart fast avtale på verkstedet hos forhandler. Det er NOE hele tiden. Dugg i lykter, løse deler inne i bilen, speil, osv. Og det blir fikset og fikset.»

«Dyr i drift, og noe kjedelige kjøreegenskaper. Kommer til å velge noe annet neste gang.»

«Hatt den som drosje. Hatt masse feil spesielt med 4Matic og luftfjæring. Hatt vibrasjoner og risting fremme i over 3 år. Engasjerte advokat, og det endte med at forhandler kjøpte bilen tilbake til altfor lav pris.»

«Kommer aldri til å kjøpe Mercedes igjen på grunn av forhandler og kvalitet.»

Handlekurv

Noen tar seg tid til å gå mer i detaljer om bilholdet sitt, og slik er det også for E-Klasse. Her er et eksempel på dette:

«E200 T er en dyr bil, og det er derfor ikke alle som har muligheten til å ha en slik bil, dessverre. For dette er en fantastisk bil på alle måter. Det er klart at MB også har noen sære løsninger, og litt tungvint betjening av Command, men dette er noe man blir like raskt vant til som en iPhone. Med mine over 190 cm så er det ikke noe problem med bakseteplass. Bagasjerommet er stort og dypt, og det følger også med en praktisk handlekurv.

Legenden blir ny - men kommer ikke til Norge

Driftssikker

Motoren på 184 hk, sammen med MBs 9 G-tronic girkasse, sørger for at kraften til enhver tid er plantet godt i bakken. Sammen med AMG sportsseter, som sørger for å holde deg godt fast i svinger, og 20¨ hjul, så sitter bilen som støpt på veien.

Det eneste som kan overgå denne bilen er nok en større motor samt 4Matic, eller rett og slett bare AMG. Nye E-Klasse setter en ny standard i denne klassen. Materialer av høy kvalitet og genuine løsninger. MB E-Klasse topper enhver statistikk over de mest driftssikre bilene.

TIDLØS: Tidløst design har vært et kjennetegn for E-Klasse gjennom alle år. Dette er en 2009-modell. Foto: Daimler AG

God andrehåndsverdi

E-klassen kan ikke helt sammenlignes med Skoda Superb når det gjelder plass; her er Superb overlegen. Men dette er ikke en liten bil. Oppbevaringsrom under lokket i bagasjerommet sikrer noen liter med ekstra plass. Kun to koppholdere foran trekker litt ned. Veldig praktisk med girsjaltere bak rattet, slik at midtkonsollen blir mer ryddig.

E-klasse har generelt god andrehåndsverdi. Bensinforbruket er som forventet. Service og vedlikehold er nok noe dyrere enn for «vanlige» biler.

Forbruket ligger blandet på rundt 0.8-0.9 liter på mila. Bilen kan nok sannsynligvis kjøres billigere, men da må man nok også ha litt lettere høyrefot.»

