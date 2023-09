Noen bruktbiler har blitt 32.000 kroner billigere i år

I dag får vi et ganske unikt innblikk i hvordan det står til på det norske bruktbilmarkedet. Finn.no og Schibsted arrangerer nemlig det de kaller Driv Bilarena 2023, i Operaen i Oslo. Her legger de blant annet frem statistikk for utviklingen i markedet.

Brooms Bjørn Eirik Loftås følger arrangementet og kan fortelle om spennende tall:

– Det er særlig to ting som utpeker seg på bruktbiler: Elbilene og hybridbilene er under press. Så langt i år har de i gjennomsnitt gått ned 32.000 kroner. I 2022 var snittprisen 450.000 kroner. Hittil i år er den på 418.000 kroner. Dette skyldes nok både at antall biler til salgs har økt kraftig, samtidig som flere importører har kuttet prisene på sine nybiler, sier Loftås.

Har økt kraftig

Dette gjelder særlig de dyrere elbilene. Modeller som Porsche Taycan og Audi e-tron har blitt langt mer tungsolgte i år. Her er det også veldig mye å velge mellom, ofte at nesten helt identiske biler. Når det da er lengre mellom kjøperne er det gjerne bare én ting som gjelder: Å gå ned i pris.

– Samtidig som dette skjer, ser Schibsted en ganske annen utvikling for bensinbilene. De har økt til dels kraftig. Fra en snittpris på 260.000 i 2021, til rundt 315.000 kroner i år. Her handler mye om bra etterspørsel, samtidig som antall biler minker. Interessant nok ser Finn ikke like sterk utvikling for dieselbilene. De har en langt flatere tendens, forteller Loftås.

Denne bruktbilen selges raskest



TAR TEMPEN: Finn.no og Schibsted arrangerer i dag det de kaller Driv Bilarena 2023, i Operaen i Oslo.

Selges ut av Norge

Siden i fjor høst har mye endret seg på bruktmarkedet i Norge. Overordnet har vi gått fra selgers til kjøpers marked. Det ligger i dag nesten 10.000 færre biler til salgs enn det gjorde på samme tid i fjor. Det til tross, sliter mange med å selge.

I fjor høst ble elbilene solgt nærmeste på dagen, i flere tilfeller også til priser som lå over nypris. Det har endret seg kraftig nå. Samtidig har det i år vært en betydelig eksport av brukte biler ut av Norge. Det er med på å endre prisbildet på flere modeller, samtidig som det blir færre biler totalt sett.

Selge denne? Da må du ha god tid



PRISNEDGANG: Audi e-tron er en av bruktbilene som har falt mest i verdi i år. Foto: Bilia.

70.000 kroner ned

Ett eksempel på en bilmodell som har blitt tungsolgt i år: I sommer gikk Finn ut med tall for Audi e-tron. Da tok det i snitt 58 dager å selge et eksemplar av modellen som i flere år solgte i betydelige antall som nybil.

Snittprisen for en Audi e-tron fra 2019-2020 var i første kvartal i år på 499.900 kroner. På bare noen måneder sank gjennomsnittsprisen til 429.900 kroner. Altså 70.000 kroner ned. Så store endringer over kort tid er det svært sjelden vi ser.

LES MER: Her kan du gjøre premium-kupp

Video: Dette er fortsatt en av Norges mest populære bruktbiler