Hei! Nå som bensinbiler er på vei ut, så begynner prisene for tidligere drømmebiler å krype nedover. Jeg har funnet en 2018-modell Audi RS4 som har gått 85.000 kilometer. En slik bil koster nå cirka 850.000 kroner.

Det er en bil som oppfyller alle krav jeg har til familiebruk og som jeg ser for meg å potensielt eie svært lenge.

Vil dette kunne bli en enorm kostnadsbombe i forhold til eierutgifter? Jeg tenker da ikke på ytterlige verditap, men på kostnader i forhold til service, reservedeler, forsikring og slike ting. målt opp mot en for eksempel nyere A6.

En ting er at bilen i seg selv er dyr, men om bilen er tre ganger så dyr å eie som andre brukbare alternativer, må det tas med i vurderingen.

Jeg tror personlig at RS-og AMG-biler vil holde seg svært godt i verdi, da disse går ut av produksjon når Audi og Mercedes faser ut fossile biler nå.

Det er jo et råskinn av en familiebil og egentlig en perfekt kombinasjon av det morsomme og det praktiske. Vi snakker jo om greit med plass i en familie-stasjonsvogn, et tøft, men likevel diskret utseende. Med 450 hestekrefter, lynkjapp girkasse og quattro firehjulsdrift er det lite å utsette på ytelsene og framkommeligheten. 0 100 km/t går unna på rett over 4 sekunder …

Ny koster den fra drøyt 1,2 millioner kroner nå. Når man fortsatt må betale 850.000 kroner for en fem år gammel bruktbil, er jeg ikke helt enig i påstanden din om prisfall på modellen. Normalt verditap ville vært minst 50 prosent. Uten at det spiller noen stor rolle.

DISKRET: Audi RA4 er et råskinn, men ser ganske anonym ut for de fleste.

Jeg tror RS-modellene fra Audi, sammen med M fra BMW og AMG fra Mercedes alle er «ny-klassikere» som vil holde seg godt i pris. Selv om elektrifiseringen av bilparken akselereres ytterligere. Eller kanskje nettopp derfor.

Her har man lyden, girskiftene, vibrasjonene og lukten av varm olje og svidd gummi (om man vil) – alt det som er viktig for oss «bensin-hoder». Derfor tror jeg prisene fortsatt vil holde seg høye på fine og gode eksemplarer av disse bilene. Slik sett behøver det ikke å være noe dumt kjøp.

Én bilfarge danker ut alle andre

Kan bli dyr å eie

Eierkostnadene derimot, kan fort ende i andre enden av skalaen. Drivstofforbruket er ikke ille ved normal kjøring. Det er jo det man vanligvis bedriver. Leker man seg litt, skyter det i været uten at det vanligvis velter noen budsjett og gjør at man må gå fra gård og grunn.

Den generelle kvaliteten på Audis RS-biler kjenner jeg som god, enten det er snakk om RS3, RS4 eller RS6. Men biler går fortsatt i stykker, slik de alltid har gjort. Om enn ikke like hyppig som i tidligere tider.

Det er da det fort kan bli fryktelig dyrt å ha en slik bil. Helt konkret kjenner jeg til et motorbytte på en Audi RS6 som kostet 500.000 kroner. En slik utgift er leie å svelge på stående fot …

KONSERVATIV: Bilen er Audi-typisk og litt konservativ innvendig.

Av svakheter jeg kjenner til og som du bør sjekke nøye før du kjøper er: Oljelekkasje fra ZF-girkassa. Dugg i lamper, feil på det adaptive understellet (DRC). Bremsebytte er dyrt – særlig om bilen har keramiske bremser. Videre har det vært feil med termostater, kamakselsensorer og tomgangsregulering. I tillegg har det vært noe små og større bugs i elektronikken.

Komplett servicehistorikk fra merkeforhandler og å forvisse seg om at alle oppdateringer og oppgraderinger er gjort er en selvfølge før man kjøper en slik bil.

I tillegg kan det være smart å sjekke hva forsikringen koster også – så du ikke får helt sjokk når regningen dukker opp.

Kort oppsummert kan jeg si at dette er dyre biler å kjøpe, de er dyre å eie – men du byr også på masse moro og kjøreglede. Noen bil for «fattigfolk» er det derimot ikke …

Ønsker deg lykke til med bilkjøp!

