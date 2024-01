Tidligere var det gjerne enkelte merker som dominerte blant taxiene. Mercedes hadde lenge en helt unik posisjon her. Så ble de utfordret av flere, blant andre Toyota som gikk forbi dem for seks år siden.

Nå er det en annen trend som gjelder: Nemlig elbil.

Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at 88 prosent av alle nye taxier i 2023 var elektriske. Dette er høyere enn elbilandelen i nybilsalget ellers som var på 82,4 prosent.

90 prosent i Oslo

Elbilandelen blant nye taxier endte på 100 prosent i Bergen og Stavanger i fjor. Det er ikke de eneste byene hvor taxisjåførene sverger til elbil. I Trondheim var elbilandelen for nye taxier 97 prosent, mens den i Oslo endte på 90 prosent.

Dette gleder ikke uventet Elbilforeningen:

– Det er mange taxier, spesielt i de store byene. At disse blir elektriske bidrar til bedre bymiljø, mindre lokal luftforurensing og det kutter klimagassutslipp, sier Christina Bu som er generalsekretær i Elbilforeningen.

TOYOTA: Her er det ikke vanskelig å se at Toyota-tettheten er høy på en av de største taxiholdeplassene i Oslo for noen år tilbake. Nå er variasjonen blant bilmerkene langt høyere. Foto: Martin Leigland / TV 2

En nøkkel for at omstillingen skal fungere, er imidlertid tilstrekkelig ladetilbud.

– Vi har flere taxisjåfører som bedriftsmedlemmer, de kontakter oss og er bekymret for om ladetilbudet er godt nok. Nå er det viktig at det bygges tilstrekkelig med hurtigladere slik at sjåførene slipper lange ladekøer når de er på jobb. Åpne, kommersielle ladestasjoner er viktig, men noen steder bør myndighetene supplere med hurtigladere som er reservert for taxier, sier Bu, i en pressemelding.

Her har det vært flere medieoppslag rundt problemer med å få ladet taxiene, særlig i Oslo. Dette er også noe som går igjen i flere diskusjoner på sosiale medier.

Utfordringene er for få ladepunkter der de trengs mest. Dessuten at taxisjåførene må bruke mye av arbeidstiden på å lade.

TRENGER MER: Å få ladet taxien kan være en utfordring i de større byene, og kanskje særlig i Oslo. Her har deler av Cirke K-stasjonen på Kiellands plass i Oslo blitt til ladestasjon.

Mangler lader hjemme

Særlig utsatt er taxisjåfører som mangler lademulighet privat. De risikerer å starte arbeidsdagen med lite strøm, på en kald batteripakke. Dermed haster det med å lade og selve ladeøkten tar også lang tid.

I sum er det en veldig dårlig kombinasjon for en yrkesgruppe som må være ute på veien for å tjene penger.

Flere fylkeskommuner har for øvrig vedtatt tidsfrist for når alle taxiløyver skal være elektriske. Kravene gjelder i hovedsak for personbiler, men har noen unntak.

Først ut er gamle Hordaland fylke. Der skal alle taxiene være elektriske 1. april i år, og kravet utvides til Sogn og Fjordane 1. april 2026. I Oslo gjelder kravet fra 1. november 2024, mens i Buskerud, Akershus og Østfold er det 1. oktober i 2027 som gjelder.

Lignende krav er stilt i Trøndelag, Nordland og Rogaland.

