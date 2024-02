Hver dag kommer det rapporter fra Statens vegvesen om trafikanter som ikke har alt på stell når de blir stoppet i kontroller. Men det er sjelden vi får servert historier som denne. Heldigvis.

Under en kontroll på Riksvei 22 ved Hellerudsletta utenfor Oslo nylig, ble det stoppet en bil som var på vei til Gardermoen.

– En halvtime etter at vi startet kontrollen, stanset vi nok en bil som vi ville se nærmere på. Her ble vi skrekkslagne av det som møtte oss inni bilen, sier Ken Robert Paulsen hos Statens Vegvesen.

Helt usikret blant løse gjenstander

Det satt passasjerer i alle de fire setene om bord, og det lå flere poser med innhold og en rekke løse gjenstander rundt om i kupéen. Og midt oppi dette fant de et usikret spebarn, sittende i en barnestol – på gulvet.

Moren til barnet satt i setet ved siden av, mens barnet og barnestolen var verken festet eller sikret på annet vis.

– Jeg tør ikke tenke hva som kunne ha skjedd ved en kollisjon. I verste fall hadde barnet flydd rundt inni bilen, sier Paulsen. Han legger til:



NÅDDE IKKE GJENNOM: Ken Robert Paulsen hos Statens Vegvesen forteller at det ikke var enkelt å få verken fører eller mor til barnet å forstå alvoret i situasjonen. Foto: Statens vegvesen

– Dette er noe av det verste jeg har sett på lenge. Heldigvis er det sjelden at dette møter oss.

Mente hun kunne holde barnesetet ved kollisjon

Paulsen og kollegene prøvde deretter å forklare hvor viktig det er å sikre barn i bilen, men følte ikke at de nådde gjennom, hverken til mor eller fører av kjøretøyet.

– Mor mente derimot at hun kunne holde barnesetet med barnet oppi, ved en kollisjon. Hun virket mer bekymret over at føreren nå ville få to prikker i førerkortet og et forelegg på 3.400 kroner, sier en tydelig oppgitt Paulsen.

– Man blir frustrert når man ser dette, og i tillegg ikke klarer å nå igjennom med budskapet om hvor viktig det er å sikre barn i bilen, sier han.

Regelverket er krystallklart

Det er påbudt å sikre barn i bil, og hvis barnet er under 15 år, er det føreren av kjøretøyet som er ansvarlig for sikringen. Er barnet under 135 centimeter, skal det brukes godkjente seter som er riktige for barnets vekt og høyde.

Når det gjelder spebarn, skal de sitte i godkjent stol, basert på vekt og høydeklasse. Stolen skal være festet på forsvarlig måte – enten med bilens belte eller ISOfix. Bilstolen må videre være godkjent i henhold til ett av to regelverk, ECE R44 eller R129, skriver Statens vegvesen.

Trygg Trafikk anbefaler bakovervendt bilstol så lenge som mulig, minst til barnet er fire år gammelt. Sitter barnet foroverlent før dette, er faren for nakkeskade stor ved plutselig oppbremsing eller kollisjon. Dette skyldes både at hodet er tungt i forhold til resten av kroppsvekten, og at musklene i nakken ikke er fullt utviklet. Les mer om anbefalingene hos Trygg Trafikk.

