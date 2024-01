Peugeot har en lang historie som leverandør av rommelige og praktiske familiebiler. Det siste drøye tiåret er det «romskipet» 5008 (2010-2016), og deretter 5008 SUV (fra 2017) som har vært den største tradisjonsbæreren her. Bilen kan leveres med fem eller sju seter

Den første generasjonen 5008 kom i kategorien MPV – flerbruksbil – og var heller ikke blant det mest spennende på markedet av denne biltypen. Dette endret seg kraftig med den vesentlig oppstrammede og langt mer attraktive 5008 SUV, som kom i 2017. Her var det SUV-frieri for alle pengene, og selv om karosseriet i hovedtrekk var det samme som før, hadde modellen nå detaljer og løsninger som fristet flere enn tidligere.

Ikke minst ble 5008 SUV populær med Peugeots suverene 1,6 liters dieselmotor.

Mye å velge i

Tidlige modeller – 2010 og de nærmeste årene etter - ligger nå ute med priser fra litt over 30.000 til ca. 130.000 kroner på bruktmarkedet, avhengig av kjørelengde og tilstand. Dette betyr at Peugeot 5008 er innen rekkevidde for svært mange.

Tyngden av denne modellen som ligger til salgs, er imidlertid nyere årganger, 2020 – 2023 med priser som i noen få tilfeller er rundt 500.000. Her er det imidlertid mye å velge blant i prisleiet 350.000 – 370.000, noen av dem også med lav kilometerstand.

FUNKER: Peugeots 2+3+2 løsning er i høy grad funksjonell og bra. Foto: Peugeot

Hva mener eierne?

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 13.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

De aller fleste er veldig godt fornøyde, selv om det finnes noen unntak. 5008 SUV oppnår en gjennomsnittskarakter på 9,3 av 10 oppnåelige poeng – svært bra. Forgjengeren 5008 (2010 – 2016) scorer sterke 8,5.

Denne dieselbilen er det venteliste på

Beste familiebilen

«Du skal lete lenge etter en mer praktisk og komfortabel familiebil.»

«Vi er superfornøyde med vår 5008 GT Line SUV. Lange blikk fra passasjerer og tilskuere.»

«Veldig mye bil og utstyr for pengene, gode seter og god langturkomfort med lavt forbruk.»

«Dette må være noe av det beste en småbarnsfamilie kan kjøpe!»

«Helt vanvittig bra familiebil!»

«Beste familiebilen som er på markedet med tanke på totalpakke for prisen!»

«Beste bilen jeg har hatt og den skal kjøres helt ned. Passert 240000 km uten problem.»

UTMERKET: Peugeot har lykkes godt med sin i-Cockpit løsning. Lekkert! Foto: Peugeot

Trøbbel

«En del elektrisk småplukk.»

«Kort sagt en katastrofe.»

«Dårlig lakkvalitet.»

«Trøbbel.»

«Middelmådig entertainment-system og litt undermotorisert.»

«Tynn lakk som lett får sår/steinsprut.»

Peugeot leverer!

Noen av bidragsyterne til «Eierne mener» tar seg også tid til å gå detaljert til verks om bilen sin. Det har blant annet eieren av en 2018 5008 SUV GT 2,0 Blue HDi 180 hk gjort:

«Jeg bestilte bilen usett og uprøvd i april 2017, og hentet den ut i januar 2018. Valget falt på toppmodellen GT, med en god slump ekstrautstyr. Som tidligere eier av tysk premiumbil var jeg spent på resultatet, og må si Peugeot virkelig leverer over all forventning! Dette er rett og slett kjempebra!

GLASSTAK: Det store glasstaket har blitt noe av et varemerke for Peugeot siden det først dukket opp på 3008. Foto: Peugeot

Perfekt som GT

Dette er dog en bil som krever utstyrsnivået GT-Line eller GT for å komme til sin rett - men her skinner den virkelig! Kjørekomfort, støynivå, utstyrsnivå, design, praktiske løsninger; jeg kunne fortsatt i evigheter med å rose denne bilen. Konklusjonen er en sterk anbefaling til andre om å prøve denne. For vår familie var dette simpelthen det beste alternativet på denne siden av millionen! Rett og slett fantastisk å kjøre! Komfortabel, oversiktlig, romslig og lett sportslig. Masser av krefter, kjapp respons, og knallgode seter! Opplevelsen vil nok være avhengig av utstyrsnivå, men som GT er den helt perfekt!

Dette er kort og godt en helt ypperlig familiebil

Få gir like mye for pengene

Litt lite oppbevaringsrom, litt dårlig kupelys til passasjerene bak i bilen, men ellers temmelig bra. Bakerste seterad er meget smidig i bruk, og har en glimrende løsning for montering og nedfelling.

Det finnes få bedre biler som gir min familie like mye bil for pengene. Godt med plass til barna, kanongode seter, bra med utstyr til far, og et stilfullt design. Det er rett og slett svært mye bil og kvalitet for pengene!

Driftskostnadene ser ut til å være innenfor normalen, og avhenger selvsagt av pedalen til høyre. Ligger på ca 0,7 liter på mila på ren bykjøring (vintertemperatur) - dette er temmelig bra for en 2-liter diesel med 180 hk!»

