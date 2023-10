Noe av det beste fra Audi – men én ting trekker ned

Audi e-tron har vært på markedet siden 2019, og har virkelig vært en gedigen suksess i Norge. I 2020 ble modellen faktisk Norges aller mest registrerte bil, noe som aldri har skjedd for Audi i noe annet land – hverken før eller etter. Nesten 30.000 eksemplarer ruller nå rundt på norske veier.

I fjor kom bilen i forbedret utgave, og ble samtidig omdøpt til Q8 e-tron. Dermed har den fått et navn som er i tråd med resten av den elektriske Q-satsingen fra Audi. Fra før har vi Q4 e-tron, og snart kommer også Q6 e-tron, som størrelsesmessig plasserer seg mellom de to.

Nylig kom også S-utgaven av Q8, som som en slags spydspiss i serien, med en rekke sportslige detaljer. Den siste uka har vi kjørt Sportback-utgaven godt over 100 mil på norske veier, og har blitt godt kjent med både de positive og negative sidene.

Her finner du en full test av Audi Q8 e-tron

Hva er nytt:

Audi SQ8 e-tron Sportback er utstyrt med hele tre elektriske motorer og drift på alle fire hjul. De tre motorene byr på totalt 503 hestekrefter og dreiemoment på hele 973 Nm. Til sammenligning byr Audi Q8 e-tron 55 på to motorer, 408 hestekrefter og dreiemoment på 664 Nm.

På utsiden legger vi raskt merke til at bilen er utstyrt med bredere hjulbuer enn standard Q8, og felgene er på opptil 22 tommer. Kraftige, rødlakkerte bremsekalipere med S-logo er også med på å fremheve at dette er en sportsutgave av bilen.

Helt foran ser vi at bilen har fått de nye, todimensjonale Audi-ringene. Som tilleggspakke kan du også få bilen med belyst grill.

NY LOGO: Audi-ringene er nå flate, og på vår testbil er de også belyste i mørket.

De visuelle forskjellene fra e-tron og vanlig Q8 e-tron er altså stort sett på detaljnivå. Hovedlinjene har vært med oss siden e-tron Sportback kom på markedet i 2020. Designet er klassisk og holder seg godt, snart år etter at utgaven så dagens lys.

SQ8 Sportback koster fra 1.054.100 kroner. Vår testbil er topputstyrt Plus-utgave med blant annet teknikkpakke, B&O musikkanlegg, fullskinnpakke og panoramtak, og da ender prisen på solide 1.282.488 kroner, ferdig på veien.

Slik fulgte de opp Norges mest solgte bil



Hvordan fungerer det?

De tre motorene byr på såkalt torque vectoring, som sørger for å fordele motorkraften til hvert enkelt hjul. Det sørger blant annet for god stabilitet ved aktiv kjøring og i svinger, og bedre veigrep om vinteren. Sportssetene i bilen er også komfortable og gir god sidestøtte når det trengs.

Tråkker du gassen i bånn, akselerer bilen fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder. Det føles styggfort i en stor og tung bil med egenvekt på hele 2.650 kilo. Støynivået er alltid behagelig lavt, tross store og brede hjul på 22 tommer felger.

Du har flere kjøreprogrammer å velge mellom, fra Efficiency til Sport. Du kan også skreddersy dit eget. I alle programmene gjør bilen en meget god jobb, og Audi SQ8 e-tron Sportback egner seg like godt til aktiv kjøring på krevende veier til mil etter mil på langtur på motorveien.

(Artikkelen fortsetter etter bildekarusellen)

LINJELEKKER: SQ8 har en aerodynamisk og fin design som holder seg godt. Les mer SOLTAK: Vår testbil er utstyrt med soltak som kan åpnes. Les mer VELKJENT: Førermiljøet er godt kjent fra tidligere. Legg merke til sportssetene med uttrekkbare sitteputer. Les mer Bagasjeplass på 528 liter bakerst, pluss en frunk under panseret på 60 liter, gjør at du plass til masse bagasje til langturen. Les mer Setene bak er delt 40-20-40. Les mer GOD BENPLASS: Seksåringen i barnesete har god plass til bena. Les mer Les mer Les mer

Følelsen av tysk premium er definitivt framtredende, og løsningene er veldig typisk Audi. Brukervennligheten om bord er bra, men vi er ikke superglade i den todelte skjermløsningen foran.

Særlig er vi kritiske til den nederste skjermen, som etter vår mening har for mange valg og symboler, og en plassering som nødvendigvis krever at du tar øynene fra veien.

Det har blitt mer fokus på dette etter e-tron ble lansert, og vi forventer en annen løsning i fremtidige revisjoner av modellen.

INFO OVERLOAD: For å betjene alle funksjonene på den nederste skjermen, må man nødvendigvis ta blikket fra veien. Gjør derfor innstillingene før avreise.

Og når vi først er i det kritiske hjørnet: SQ8 e-tron er utstyrt med en svær batteripakke på hele 106 kWt netto. Oppgitt rekkevidde er samtidig ikke mer enn 434 km på vår topputstyrte testbil. Avhengig av utstyrsnivå, er WLTP-rekkevidden inntil 471 kilometer.

Til sammenligning byr konkurrenten EQE SUV 500 fra Mercedes på 552 kilometer med en batteripakke på 90,6 kWt – altså vesentlig mindre kapasitet enn på Audi SQ8 e-tron.

Det høye forbruket merket vi godt også under testen. På småkjøring i temperaturer på rundt 10 varmegrader, bruker bilen ofte 3-4 kWt pr mil. På blandet kjøring sjelden under 3 kWt pr mil.

Vi fikk denne gangen sjansen til å prøve bilen på skikkelig langtur. Fra Gardermoen til Ålesund, en tur på rundt 500 kilometer, målte vi et gjennomsnittsforbruk på 25,8 kWt pr 100 km.

Det skulle tilsvare en rekkevidde på rundt 410 kilometer under disse forholdene. Snitthastigheten var 76 kilometer i timen og temperaturen lå for det meste under 10 grader. Under bedre forhold og noe lavere hastighet bør 436 kilometer være innenfor rekkevidde. Det er uansett ikke imponerende, målt opp mot konkurrentene.

Ladehastigheten er imidlertid god, maks effekt er 170 kW, og vi opplevde at den lå på 130-140 kW i store deler av ladeprosessen opp til 80 prosent kapasitet. To korte ladestopp var nok til at vi hadde mer enn 50 prosent kapasitet igjen da vi kom fram.

Med andre ord behøver ikke rekkevidden å være et ankepunkt, så lenge du har greit med hurtiglademuligheter underveis. Et par stopp på 20-30 minutter er uansett sunt når man er på langtur, og ladeprisene er ikke lenger så høye som de var en periode.

– Dette er elbilenes svar på Folkevogna



TESLA-LADING: Vi ladet kun på Tesla-stasjoner på turen. Ladeprisen lå ofte rundt 3 kroner og 50 øre pr kWt, Dermed holdt vi oss godt under tieren på mila.

Bilen for deg hvis?

Du er ute etter relativt diskrét, sportslig premiumfølelse i en gjennomprøvd, solid, komfortabel og romslig SUV.

Ikke bilen for deg hvis?

Du er opptatt av best mulig rekkevidde, både ved småkjøring og langkjøring. Da bør du sjekke ut konkurrenter som Mercedes EQE SUV og BMW iX.

Det mest snobbete merket er faktisk billigst



Konklusjon

Audi SQ8 e-tron Sportback er en stor og lekker coupé-SUV som byr på mer enn god nok plass og ytelse til de aller fleste. Kvalitetsfølelsen er høy, og bygger videre på e-tron-lesten som har vært en knallsuksess i Norge.

Samtidig er det en bil som har et forbruk som er for høyt i 2023-målestokk. Det er egentlig det eneste store ankepunktet vårt, i hvert fall målt opp mot den relativt høye prisen. Her forventer vi helt andre takter når neste generasjon ser dagens lys.

Audi SQ8 e-tron Sportback Plus

Motor og ytelser:

· Motor: To elmotorer, drift på alle fire hjul

· Systemeffekt: 503 hk/973 Nm

· 0-100 km/t: 4,5 sekunder

· Toppfart: 200 km/t

Batteri og rekkevidde:

· Batteripakke: 106 kWt netto

· Maks ladefart: 170 kW

· Rekkevidde: Inntil 471 km (vår testbil 434 kilometer)

· Målt forbruk: 25,8 kWt per 100 km



Mål, vekt og volum:

· Lengde x bredde x høyde: 491 x 197 x 163 cm

· Bagasjerom: 528 liter

· Vekt: 2.650 kilo

Pris:

Fra: 1.054.100 kroner

Testbil: 1.282.488 kroner ferdig på veien

Har tatt over som Audi-bestselger – nå blir den ny

Få også med deg denne: