Få modellnavn har hatt et like langt liv som småbilen Micra fra Nissan. Det har faktisk gått hele 42 år siden modellen ble introdusert i markdet – den gang som erstatter for den suksessfulle småbilen Cherry.

Seks generasjoner senere er det duket for den første elektriske utgaven av ikonet. Den blir lansert senere i år, og blir et nytt bidrag til det stadig voksende utvalget av elbiler i lavprisklassen.

Samme plattform som konkurrenten

Den elektriske utgaven av Nissan Micra skal bygges på samme plattform som Renault 5. Det betyr at vi allerede vet ganske mye om hva du kan forvente deg av teknologi i den nye småbilen.

Renault 5 måler for eksempel like under fire meter i lengden, men er likevel relativt romslig inni, blant annet takket være lang akselavstand. Bilen kommer med to batteripakker, som skal gi en rekkevidde på 300 eller 400 kilometer. Kapasiteten på sistnevnte er på 50 kWt, og blir nok den mest aktuelle for det norske markedet. Maks ladeeffekt er begrenset til 100 kW.

En smart detalj er støtte for såkalt toveislading (V2L), som betyr at du kan koble til elektriske apparater til ladeporten, via en adapter. Dermed kan du for eksempel koble til en elektrisk grill eller kaffetrakter på rasteplassen.

Den elektriske motoren byr på inntil 150 hestekrefter, og driften er det forhjulene som tar seg av.

Det er for øvrig ventet at elektriske Micra vil komme i en mer sportslig utgave med høyere motorytelse, men ingenting er foreløpig ikke bekreftet fra Nissan.

Den europeiske utgaven av Micra skal bygges hos Renault i Frankrike, side om side med nettopp Renault 5.

50.000 på liste for comeback-bilen

ORIGINALEN: Slik så den første Nissan Micra ut, da den ble lansert i 1982

Billig – men konkurransen blir hard

Når det gjelder pris, er det ventet at den vil starte på under 25.000 euro i Europa, og kanskje vil prisen ligge på 250.000 kroner i Norge. Dette prispunktet anses som svært viktig i en rekke europeiske land, der økonomien er stram og stadig færre kan dra nytte av elbilinsentiver fra myndighetene.

Micra må imidlertid tåle sterk konkurranse fra blant andre Tesla Model 2, Citroën ë-C3, Skoda Epiq, VW ID.2 og allerede nevnte Renault 5 – for ikke å glemme et kobbel av annonserte modeller fra Kina.

Nissan har mål om lansere hele 19 nye elbiler innen 2030. For øyeblikket har de kun to, klassikeren Leaf og SUV-en Ariya.

Vi kommer naturligvis tilbake med mer informasjon om Micra så snart vi får offisielle data fra Nissan.

