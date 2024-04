Ryktene har gått en tid og nå skal de være bekreftet: At Tesla skal gjøre store kutt i antall ansatte.

Nettstedet Electrec publiserer nå det de hevder er en e-post fra Tesla-sjef Elon Musk, der han forteller de ansatte om kuttrunden.

Musk innleder med å fastslå at Tesla har vokst svært fort de siste årene og at dette blant annet har ført til at de har fått dobbel bemanning på mange roller og funksjoner i selskapet.

Kutte kostnader

«Når vi nå forbereder selskapet for den neste vekstfasen, er det ekstremt viktig å se på alle deler av virksomheten for å kutte kostnader og øke produktiviteten», står det i e-posten som skal komme fra Musk.

Han legger til at de etter en omfattende gjennomgang av organisasjonen, har kommet til at de må kutte antall ansatte med mer enn 10 prosent, globalt.

BREMS: Tesla har vokst i voldsom fart de siste årene, det gjenspeiler seg også i antall ansatte.

Gjelder også Norge?

Tesla skal ha rundt 140.000 ansatte, dette betyr altså at over 14.000 må slutte.

Etter flere år med kraftig vekst, opplever Tesla nå fallende salg i flere markeder. De merker også veldig godt konkurransen fra en rekke kinesiske elbilprodusenter. Mange av dem priser svært aggressivt, det gjør også at marginene er under hardt press.

Tesla-aksjen har falt over 30 prosent så langt i 2024. Nå gjenstår det å se hvordan aksjemarkedet reagerer på kutt-nyheten.

Broom har kontaktet Tesla Norge for å høre om jobbkuttene også gjelder selskapets virksomhet her hjemme. Vi oppdaterer saken når vi eventuelt får svar på dette.

