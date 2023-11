Nettopp avduket i Norge: Snart er den utsolgt

Formula Automobile er Norges første og eneste offisielle importør av Ferrari. De åpnet dørene sine på Billingstad i 2022.

Nå har de nettopp avduket en ny sportsbil som kundene for lengst har flokket seg rundt. Roma Spider. Den siste delen av navnet betyr at dette er en cabriolet.

Roma har for lengst høstet lovord for kjøreegenskaper og et klassisk og tidløst design. I våres kom altså oppfølgeren – som kan kjøres uten tak.

Men Norge stod denne gangen et stykke bak i «avdukingskøen». Så langt bak, faktisk, at det allerede er tre års ventetid for de som vil ha den. Og er du ikke kjapp – får du ikke bil i det hele tatt ...

Slik skal de utfordre Porsche

UTEN TAK: Ferrari Roma er blitt cabriolet – og får da tilleggsbetegnelsen Spider. Prisen starter på 3,7 millioner kroner.

– Utrolig respons

Bård Abrahamsen, som er Brand Manager for Ferrari i Formula Automobile, forteller at han kan selge Roma Spider ut året. Så er det slutt.

– Det har vært en utrolig respons på denne bilen. Det er ikke ofte en modell blir utsolgt så raskt, sier han.

Vel vitende om at han tross alt jobber med et merke der interessen er mange ganger høyere enn produksjonen. Det må kunne kalles et luksusproblem.

Når man ser linjene på Roma Spider, er det ikke så vanskelig å forstå at interessen er høy ...

Nei, dette var nok ingen god ide

EKSKLUSIVT: Her inne kan kundene til Brand Manager for Ferrari, Bård Abrahamsen, spekke opp bilene sine akkurat slik de ønsker.

Prisvinnende motor

Det nyeste tilskuddet til Ferrari-familien har hentet design-inspirasjon fra 1950- og 60-tallets biler.

Roma Spider er en 2+2-seter, med en V8-motor i front – og drivhjul bak.

V8-eren på 620 hestekrefter er forresten en prisvinner. Den er kåret til International Engine of the Year fire år på rad.

Takket være et chassis i aluminium og en rekke andre stor og små vektbesparelser, har den en egenvekt på bare drøyt 1,5 tonn.

Den åpne fireseteren gjør 0-100 km/t på bare 3,4 sekunder – og det butter ikke før speedometeret viser 320 km/t.

Ferrari Roma: Flere nordmann bestilte den usett



OSLO-FARGE: Visste du at Ferrari har over 60 rødfarger – inkludert én som heter Rosso Oslo Opako. Den er «laget» av en norsk kunde – og vises på bilen i bildet. Ferrari bruker ofte stedsnavn i sine lakkfarger, og kunden som bestilte denne fargen er fra Oslo. Opako betyr matt, på italiensk.

Kostbar

– Prisen starter på 3,7 millioner kroner. Men vi ser jo at kundene på slike biler gjerne legger på en del ekstrautstyr. Så de fleste bikker nok fire millioner når de er ferdig med å krysse av for ekstrautstyr, sier Abrahamsen.

Han bekrefter at det allerede er noen norske kunder som har lagt inn bestilling.

Til den prisen får du selvsagt en spesiell bil, også. Blant annet er dette den første åpne Ferrarien med frontmontert motor og «soft top»-tak siden 1969.

ELEGANT: Interiøret er også ryddig og elegant.

Snart kommer elbil

Enn så lenge er det ingen elbil i sortimentet til Ferrari. Men den kommer i 2025.

Planen er dessuten at den Maranello-baserte bilprodusenten skal være karbonnøytrale allerede i 2030.

Mens vi venter på elbilen, kan vi jo blant annet slå i hjel tiden med nykommeren Purosangue. Den har mer bakkeklaring enn de andre, firehjulsdrift, fire seter og litt offroad-inspirert design.

Bare husk. Det er ikke en SUV.

Ferrari er nemlig veldig nøye med å påpeke at dette er en FUV – Ferrari Utility Vehicle. Noe ganske annet, selvsagt. Denne skal kjøre som en sportsbil.

Overleveringene av de aller første Purosangue startet i oktober. Kundene står allerede i kø, for denne, også!

BESØK: Rune Brath (t.v.), daglig leder for Formual Automobile, står her sammen med Carlos Quintanilla, PR-sjef for Ferrari i Europa. Sistnevnte tok turen til Oslo for å være med på avdukingen av Roma Spider.

Video: Bilverdens svar på Erling Braut Haaland: