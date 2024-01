Nettopp avduket: Her er Porsches nye elbil

Porsche har hatt noen eventyrlige salgstall i Norge de siste årene. Mye er takket være deres første elbil: Taycan.

Den er akkurat nå i ferd med å få en såkalt facelift – eller midtlivsoppdatering. Men først gjør man seg klare for å lansere den neste store elbilnyheten: SUV-en Macan.

Porsche har nettopp trukket duken av bilen i Singapore.

Det betyr at vi endelig fått de første bildene. Det er kanskje ikke all verdens forskjell på designet. Men under skallet har det rett og slett skjedd en liten revolusjon ...

To modeller blir tilgjengelig fra start: Innstegsmodellen 4 og toppmodell Turbo. Sistnevnte blir et formidabelt råskinn – mens innstegsmodellen byr på rekkevidde på i overkant av 600 kilometer.

Første prøvetur: Vi dro til Porsche-fabrikken og fikk sitte på

Rekkevidde og pris

Forventingene til den nye modellen i Norge er store. Her kommer Porsche endelig inn på markedet for elektriske SUV-er.

Vi starter med varianten som det vil bli solgt flest av – nemlig Macan 4.

Her får du 408 hestekrefter/650 Nm dreiemoment, 0-100 km/t tar 5,2 sekunder og rekkevidden er på solide 613 kilometer. Prisen i Norge starter på 876.839 kroner.

Både 4 og Turbo har samme 100 kWt batteripakke – med 95 kWt tilgjengelig. Begge variantene har også 800 Volt-system og mulighet for hurtiglading med opptil 270 kW. Det skal gjøre det mulig å gå fra 10 til 80 prosent på 21 minutter.

Hjemmelading kan gjøres med opptil 11 kW.

Møtte Porsches nye elbil – og blir frustrert

GLATT: Bakfra er det litt mindre særpreg. I bagasjeluka er det en integrert spoiler.

Ekstreme ytelser

Macan Turbo har 639 hestekrefter og voldsomme 1.130 Nm dreiemoment – som gjør den kapabel til 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder. Toppfarten er 260 km/t, som på Taycan.

Dette blir altså en seriøst rask bil – og Porsche omtaler det som sportsbilytelser. I tråd med dette, kan du også for første gang få Macan med styring på bakakslingen.

Rekkevidden på Macan Turbo er oppgitt til 591 kilometer.

Viktig for norske kunder blir det at Macan får hengerfeste – noe som ikke har vært tilgjengelig på Taycan.

Du kan faktisk trekke opptil 2 tonn – noe som gjør dette til en av elbilene med høyest hengervekt.

Bagasjerommet er på 540 liter – og kapasiteten øker til 1.348 liter når du legger ned ryggen på baksetenbe. Nye Macan er også utstyrt med frunk på 84 liter.

Porsche-forhandleren frarådet ham å kjøpe bilen



MANGE VALG: Porsche tilbyr flere design-muligheter på Macan enn noen gang.

Tøff

Designet er altså ganske forsiktig modifisert. Men særlig fronten ser mer aggressiv ut enn tidligere. Her er det ny fanger med integrerte tåkelys, Taycan-inspirerte lykter og tydelige 911-inspirerte profiler på hver side av panseret fram mot lyktene.

Det er skarpere linjer – og lysene er flyttet høyere opp på panseret.

Det finnes ulike stylingpakker. Med større eller mindre luftinntak i fangeren foran, profiler langs siden og diffusorer.

Hekken har mindre særpreg. Den er avrundet og glatt – med baklys som strekker seg over hele bredden av bilen. Integrert her er en justerbar spoiler.

C-stolpen lener seg kraftig framover – som også underbygger det sportslige DNAet Porsche er kjent for.



Om du ønsker, har du rekordmange muligheter for å personifisere den.

Mystisk Porsche på testkjøring i Norge



DIGITALT: Interiøret er også helt nytt. Nå er det skjermer som gjelder. For første gang i Macan får du mulighet for egen skjerm foran passasjersetet foran.

Ny innvendig

Interiøret er også helt nytt. Nå ser du klare likhetstrekk med Taycan. Det er en buet skjerm foran føreren, en skjerm midt på dashbordet og muligheten for en egen skjerm foran passasjersetet foran.

Men i motsetning til Taycan, har fysiske knapper gjort et aldri så lite comeback på Macan. Det gjelder i hovedsak klimaanlegget. Det tror vi mange vil like.

Hele infotainmentsystemet er nytt – og Porsche lover et langt raskere system med flere muligheter enn på dagens biler.

Her kan du lese mye mer om nye Macan

Over 800.000 eksemplarer

Siden lanseringen i 2014 har Porsche levert mer enn 800.000 eksemplarer av Macan verden rundt. Michael Hiller, administrerende direktør i Porsche Norge, er overbevist om at suksesshistorien Macan fortsetter i Norge med sin helelektriske etterfølger:

– Denne bilen passer nordmenn som veksler mellom by, sjø og fjell som hånd i hanske. Helelektriske Macan må rett og slett bare prøves, den er noe for seg selv, sier han.

Saken oppdateres!

Reiste halve verden rundt – for å teste råskinnet akkurat her



HUD: Nytt head up displat er også på plas.

Video: Se vårt første møte med Macan her: