Audi har nettopp dratt duken av årets viktigste nye modell: Q6 e-tron. Den føyer seg inn i modellrekken mellom Q4 og Q8 e-tron – akkurat slik navnet indikerer.

Med lengde på 4,77 centimeter går den dermed inn i segmentet for mellomstore SUV-er, der Audi har lange tradisjoner allerede. Deres mest solgte modell var i en årrekke Q5.

Broom var på plass i München for noen dager siden, for å bli bedre kjent med bilen.

– Denne blir viktig for Audi

Her forteller vi det viktigste du må vite:

Design:

LEKKER: Audi har laget klassens lekreste bil. Langt panser, lang akselavstand og kraftige hofter både over for- og bakskjermene.

Snakker vi klassens lekreste bil? Vi synes det! Her har Audi åpenbart vært inspirert av den sportslige sedanen e-tron GT. Fronten er stående, som gir mye mer tilstedeværelse enn om den ligger for langt bakover. Mindre aerodynamisk – men bilen får mer karakter.

De smale frontlyktene er plassert helt mot toppen – og får bilen til å se større og høyere ut enn den faktisk er. Hovedlysene som er plassert rett under er «usynlige», fordi de har sort bakgrunn. Smart grep.

På siden er det høy skulderlinje, som understreker det sportslige. Rett over kanalene på for- og bakdørene er det lagt inn et «design-panel» som gjør den mindre massiv fra siden. Det er også markerte hofter over hjulbuene – ikke ulikt det vi har sett på e-tron GT. Tøft!

Bak finner vi nye bevis på slektskapet til GT. Baklyktene har mye av det samme mønsteret – med en LED-stripe over hele bredden av bilen.

Både foran og bak er det korte overheng – som også bidrar til å understreke det sportslige.

Vi vil anbefale 20- eller 21 tommers hjul, for å fylle hjulbuene skikkelig. Bare husk at det spiser rekkevidde ...

Interiør:

HELT NYTT: Interiøret domineres av den nye buede skjermen på toppen av dashbordet.

En helt ny og buet hovedskjerm inneholder både digitale instrumenter og en 14,9 tommers hovedskjerm.

Hele infotainmentsystemet er fornyet. For første gang er det Android-basert – uten at det går på bekostning av å bruke Apple CarPlay.

For første gang har dessuten Audi kostet på seg en egen skjerm på passasjersiden foran. Ekstrautstyr, selvsagt. Men her kan passasjeren se på YouTube, Amazon, spille spill eller bruke bilens infotainmentsystemet. Så fort bilen er i bevegelse, blir skjermen sort fra førersiden, slik at sjåføren ikke skal forstyrres.

Et helt nytt head up display er også på plass. Med 88-tommers visning og kunstig intelligens er dette en betydelige videreutvikling.

Midtkonsollen er bred og inneholder blant annet en koppholder foran og et romslig oppbevaringsrom i bakkant.

Det er mer hardplast enn vi hadde ventet – men det generelle inntrykket av interiøret er likevel godt. Så skal det sies at bilene vi fikk sitte i var godt utstyrt.

Det er tre ulike forseter å velge mellom. Sportsseter eller S-setene er å anbefale, for de som liker å ha litt sidestøtte. Disse setene ser også veldig bra ut.

Kunstig intelligens og talestyring:

KI-teknologien har fått god plass i Q6 e-tron – og brukes både i navigasjonen og til å komme med ulike anbefalinger til sjåføren. ChatGPD er også på vei.

Audi har også videreutviklet stemmestyringssystemet sitt.

– Det er som å snakke med en venn, sier Audis ekspert på lanseringen. Det får vi nå se på ...

Men bilen skal i alle fall skjønne mye mer av hva du spør om eller ber den om å gjøre. Systemet snakker 23 språk, har 800 funksjoner og 100 mulige kommandoer.

Systemet registrerer også hvor i bilen det snakkes til den. Så hvis sjåføren sier «lukk vinduet» – vil vinduet på førersiden lukkes, uten at du trenger å si at det gjelder dette vinduet spesifikt.

Siden bilen er på nett hele tiden, kan den også oppdateres trådløst. I tillegg kan du kjøpe nye tjenester/oppgraderinger, som kan lastes inn digitalt.

PS: Bestiller du B&O-stereoanlegget, er det høyttalere integrert i hodestøttene. Det skal gjøre at du for eksempel kan snakke i telefonen uten at resten av bilen hører hva den du snakker med sier.

Plass:

BAGASJEROM: Her er det 525 liter til rådighet – og en dyp «kjeller». I tillegg er det en frunk på 64 liter. Foto: AUDI AG

Baksetene er gode å sitte i, og det er bra takhøyde og plass til beina. Selv med forsetet i laveste posisjon er det mulig for dem i baksetet å få føttene under. Men det midterste baksetet er som vanlig en nødløsning.

Bagasjerommet er på 525 liter – og ryggen på baksetene er tredelt. Dermed har du mulighet til å laste inn skiene, uten at det går på bekostning av mer enn en passasjer.

Det er også en romslig frunk på 64 liter – og du har mulighet til 75 kilo på taket.

Om det fortsatt er ting du skulle hatt med, kan du trøste deg med at hengerfestet tillater deg å trekke opptil 2,4 tonn.

Pris

Q6 e-tron kommer i første omgang i to varianter: Q6 e-tron og SQ6. Begge har firehulsdrift – og den samme 100 kWt batteripakken. Men sistnevnte er toppmodellen – og har 480 hestekrefter. Bruker du launch control øker dessuten effekten til 510 hestekrefter.

0-100 km/t leveres derfor på småpene 4,3 sekunder. Samme øvelse i den foreløpige innstegsmodellen tar 5,9 sekunder.

Q6 e-tron har en rekkevidde på opptil 619 kilometer, mens SQ6 gir seg på 561 kilometer for SQ6. Begge deler målt etter WLTP-metoden.

Startprisen er 759.900 kroner. Det betyr at pris ikke kommer til å være argumentet for de som kjøper Q6. Tesla Model Y koster deg rundt 300.000 kroner mindre.

Hurtiglading:

RASK: Den nye PPE-plattformen er skalerbar og har et 800 Volt-system som lar deg lade svært raskt.

Audi Q6 e-tron har den flunkende nye PPE-plattformen til VW – som også brukes i nylig avdukede Porsche Macan.

Det betyr at du får 800 Volt-system, og kan lade brennfort. Opptil 270 kW. Enda viktigere, Audi lover at de skal holde ladekurven høy lenge. Vi har jo ikke fått testet enda, men bilen skal klare å ta imot 255 kilometer på 10 minutter under optimale forhold.

10-80 prosent skal ta kun 21 minutter.

Da trenger du virkelig ikke lange ladepausene.

Dessuten har Audi muligheten for forvarming av batteripakken, slik at temperaturen er optimal når du kobler til laderen.

Men i motsetning til Skoda og VW, kan du ikke velge forvarmingen manuelt. Den må legges inn i navigasjonen. Eller, du kan sette bilen i Sport. Da vil batteripakken bli varmere.

Litt overraskende er det kanskje for mange at Audi ikke har gjort den tilgjengelig med såkalt Vehicle to grid-teknologi. Altså at du kan bruke bilen som strømkilde.

PS: Audi har sørget for at varmempumpe er på plass. Det er gode nyheter for forbruket under norsk vinter.

Lys

AVANSERT: Audi tar billys til et nytt nivå.

De siste årene har vi sett stadig flere kreative løsninger på lys. LED-teknologien åpner for nye muligheter – og Audi er blant merkene som er med å lede utviklingen. Q6 har unike løsninger både på front- og baklysene.

Foran er det Matrix LED-lys. Kjørelysene på toppen har 122 ulike LED-soner, som gjør at du kan lage en rekke ulike mønster. Det er blant annet åtte ulike lyssignaturer å velge mellom, når du låser/åpner bilen.

Langlys og tåkelys er plassert like under kjørelysene, slik vi ser at flere og flere andre også velger å gjøre.

Bak er det digitale O-LED-lys. Her er det seks paneler og totalt 360 lyssoner. Ikke bare gjør det at du kan lage ulike mønster, du kan også kommunisere med biler som kommer bakfra. For eksempel viser lysene en varseltrekant, om radaren bak registrerer at det kommer en bil raskt bakfra. Da aktiveres også nødblinken.

Varseltrekanten lyser også om bilen merker at en dør åpnes, samtidig som det kommer biler kjørende bakfra.

Hengervekt og plass

Vi lurer på om Audi har valgt å premiere norske kjøpere for det fantastiske e-tron-salget i 2019-2020. For Q6 e-tron får nemlig segmentets råeste hengervekt. Den kan trekke opptil 2,4 tonn. Nå begynner det å ligne noe, Audi!

Muligheten for skiboks/takstativ er også på plass – og du har en ganske romslig bagasjerom på 525 liter.

Sistnevnte suppleres med en romslig frunk på 64 liter.

Ryggen på baksetene er tredelt, som betyr at du får med skiene, uten at du mister muligheten for to passasjerer i baksetet.

De praktiske løsningene er med andre ord på plass.

Kjøreegenskaper

Vi har bare fått et kort møte med bilen. Men førsteinntrykket er at denne leverer varene. Det er ulike kjøreprogram – og luftfjæringen gjør at du kan heve og senke bilen.

På tørr og helt flat asfalt ligger den stødig i svingene når vi presser den – særlig i det mest sportslige kjøreprogrammet (Dynamic).

Det virker også som om komforten er ivaretatt. Audi forteller at de nye motorene både er mer effektive og at støynivået er redusert.

Men alt dette må vi komme tilbake til når vi får kjørt bilen på en skikkelig test.

PS: Ja, vi testet selvsagt launch control. 0-100 km/t på 4,3 høres slett ikke usannsynlig ut!

Se mer av Audi Q6 e-tron i klippet under