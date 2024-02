Nesten ingen tror på elbil-målet

Norske politikere har lenge jobbet mot et mål som sier at det kun skal selges nullutslippsbiler her til lands fra 2025.

Da dette først ble vedtatt, var det mange år å gjøre det på. Men nå er det snart 2025. Veldig mange tror målet er urealistisk, nærmere bestemt hele ni av ti. Det viser en ny undersøkelse gjort av NAF.

Interessant nok: De som allerede har elbil er ikke mer optimistiske på regjeringens vegne, enn de som ikke eier elbil.

Bomrabatten borte

– Folk har rett og slett ikke trua på at det kun blir elbiler i bilbutikkene i 2025. Vi leser dette som at folks syn på elbil påvirkes av regjeringens kutt i elbilfordelene og økt usikkerhet rundt avgiftene på elbiler fremover. Folk er sensitive for endringer i avgiftene. Nå er det avgjørende at regjeringen ikke øker avgiftene på elbiler i 2025, mener Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I 2023 var nær fire av fem nye biler en elbil. Sødal mener at om regjeringen skal nå målet om kun elbiler i nybilsalget allerede i 2025, må de trygge forbrukerne på at det ikke kommer nye økninger i elbilavgiftene nå.

De siste årene har bomrabatten for elbiler blitt mindre og avgiftene på kjøp av elbil har økt.

STRAMMET INN: Elbilene har ikke lenger så mange fordeler som tidligere. Blant annet betaler de mer i bomringene nå, enn for bare noen få år siden.

92 prosent elbiler

– Folk har merket at regjeringen er i ferd med å fjerne elbilfordelene, og økte avgifter kan være med å bremse elbilsalget. I tillegg har 2023 vært preget av full oppbremsing i salget av nye biler på grunn av dyrtiden vi er inne i, fortsetter Sødal.

Salgstallene for nye biler i januar 2024 underbygger dette. I et tregt nybilmarked, var 92,1 prosent elbiler. At færre ser for seg å bytte ut bilen med en elbil fremover, kan være med å påvirke om mange tror 2025-målet blir nådd.

– Overgangen til elbiler går ikke av seg selv. Fordelene både ved kjøp av elbiler og bruksfordelene er viktige for at vi skal få det til. Så nå må ikke regjeringen falle for fristelsen til å skru avgiftene ytterligere opp, men bevare fordelene som er i dag noen år til, sier Sødal.

