Snøen og vinterkulda har meldt sin ankomst mange steder allerede. Det betyr samtidig at elbil-eiere vil oppleve kortere rekkevidde enn hva de gjorde i sommerhalvåret.

Det ser vi tydelig blant annet i de mange elbilforumene på nettet. Det siste året har vi fått langt over 100.000 nye elbil-eiere, og mange lurer på om det er normalt at rekkeviddeanslagene synker med 20-30 prosent eller mer, i forhold til i sommer.

Helt normalt

Det korte svaret er at det er mye mer vanlig enn uvanlig. Strømforbruket vil normalt være vesentlig høyere om vinteren enn om sommeren.

Har bilen din en rekkevidde på 40 mil på sommeren, er det ikke uvanlig at dette kortes til 30 mil på vinteren.



Årsaken er sammensatt: Kaldt batteri, klimaanlegg som går for fullt – for ikke å glemme økt rullemotstand som følge av grove dekk i kombinasjon med snø og slaps på veiene.

NORMALT: Ifølge Nils Sødal og NAF bør man få på plass offisielle målinger for vinterrekkevidde.

Også biler med forbrenningsmotor opplever høyere forbruk under slike forhold. Utslagene blir imidlertid ofte større på elbiler, siden de i utgangspunktet er langt mer energieffektive.

Samtidig er det store forskjeller fra bil til bil. Det viser blant annet tester utført av NAF.

- Våre elbiltester viser at de ulike bilene går mellom 4 og 36 prosent kortere i moderate vintertemperaturer. Testene våre er et øyeblikksbilde den aktuelle testdagen, men gir likevel en god pekepinn på hva bilkjøperne kan vente seg, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

TESTER: NAF tester rekkevidden på elbiler hver vinter. Sist vinter var rekkeviddetapet 24 prosent i snitt.

Fire av ti er skuffet

I en undersøkelse fra forbundet som ble gjennomført etter fjorårets vinter, svarte 41 prosent av respondentene at de var skuffet over vinterrekkevidden på sin elbil. Kun åtte prosent svarte at de var positivt overrasket over rekkevidden, mens rundt halvparten svarte at rekkevidden var omtrent som forventet.

– Når så mange er skuffet over rekkevidden vinterstid, viser det at vi ikke er helt i mål med overgangen til elbil, mener Sødal.



Thomas Iversen i Forbrukerrådet er enig.

– Det annonseres med lekre bilder av elbiler på snø og en offisiell rekkevidde på 500 kilometer. Det er bare en del av sannheten, når den reelle rekkevidden i kalde temperaturer gjerne reduseres med en fjerdedel, sier han.

Trenger egne vintermålinger

NAF etterlyser blant annet offisielle tall for vinterrekkevidde. WLTP-målingene som er grunnlaget for oppgitt rekkevidde, foretas i 23 varmegrader – som er temmelig optimale forhold. Store deler av året har vi langt lavere temperaturer i Norge og Norden, og derfor blir avvikene gjerne store.

– EU er positive til en egen offisiell test av vinterrekkevidden, men en ny, felles europeisk test er nok dessverre langt frem. I mellomtiden er derfor god forbrukerinformasjon desto viktigere til nye elbilkjøpere, sier Sødal.



Iversen i Forbrukerrådet mener også at bransjen selv må bli bedre på å gi korrekt informasjon om forventet vinterrekkevidde.

– Inntil EU blir ferdig med en standard for å måle vinterrekkevidde bør myndighetene sette krav om at markedsføringen i det minste må inkludere informasjon om reduksjonen i rekkevidde i kulden, sier Iversen.



