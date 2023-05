– Nesten garantert et jobbintervju

Bilbransjen har alltid vært mannsdominert. Det gjelder alt fra selgere og mekanikere hos forhandlerne – til sjefene hos importørene.

Men de siste årene har vi sett en økt bevissthet på å endre dette. Det er for eksempel ikke lenger helt uvanlig med kvinnelige bilselgere. Og flere skal det bli.

– Særlig det siste drøye året har det vært en stor grad av selverkjennelse fra flere aktører – på hvor dårlig det står til i norsk bilbransje på dette området. En kvinneandel på bare ni prosent ifølge Arbeidsmiljøportalen: Det viser at dette åpenbart er et tema som må opp og fram, sier Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør i bransje-nettstedet BilNytt.no.

Ønsker seg flere kvinner

De har nylig besøkt Bilakademiet i Oslo som hjelper bilbransjen med å rekruttere nye bilselgere. I deres siste kull på 30 elever er ni kvinner.

UTDANNER BILSELGERE: Andreas Edvardsen er sjef for Bilakademiet. Foto: BilNytt.no

– Vi opplever at mange av bilforhandlerne som kontakter oss ønsker seg flere kvinnelige bilselgere, sier Bilakademiet-sjef Andreas Edvardsen, til BilNytt.no.



Han legger til:

– Vi informerer også kvinnene som kontakter oss, og som er nysgjerrige på bilselgeryrket, om at de nesten er garantert å komme på jobbintervju etter studieperioden dersom de gjør en god innsats.

Eneste kvinnelige bilselger

I snitt er det 100 studenter som gjennomfører bilselger-studiene hvert år. Studiene foregår enten med fulltids dagskole i klasserom i Oslo, eller med delvis nettbaserte studier med fysiske samlinger der studenter deltar fra hele landet.

Tonje Koteng er en av dem som har gjennomført fulltidsstudiet hos Bilakademiet. Hun har nå jobbet ett og et halvt år som salgskonsulent hos BMW- og Mini-forhandleren Bavaria Oslo. Der er hun eneste kvinnelige bilselger. Selv hevder hun at erfaringen fra Bilakademiet gjorde at hun aldri var redd for å begynne i en mannsdominert bransje.

BILSELGERE: Bilakademiet-studentene Tonje Koteng (t.v) og Charlotte Engebretsen jobber i henholdsvis Bavaria og Albjerk Bil: – Det er ingen grunn til å være redd for å jobbe i en mannsdominert bransje, er deres budskap. Foto: BilNytt.no

Ikke hatt nok fokus

– Og det var det heller ingen grunn til. Jeg har følt meg velkommen siden første dag på jobb. Det er helt klart plass til flere kvinner i bilbransjen og jeg hører at det er noe de er på jakt etter også i Bavaria. Men det handler selvsagt også om å velge de som passer best til jobben, sier Koteng til BilNytt.no.

Men tilbake til utgangspunktet. Hvorfor er det egentlig så få kvinner i bilbransjen i dag? Vi spør Atle Falch Tuverud:

– Vi kommer nok ikke bort fra at mye av dette henger igjen fra gammelt av. Det har vært få jenter som har utdannet seg til å bli bilmekanikere, og det er få jenter som har ønsket å jobbe i bilbransjen generelt. Men det er nok også klart at bilbransjen tidligere ikke har hatt nok fokus på dette, sier han.



TRADISJONER: Sjefredaktør Atle Falch Tuverud tror mannsdominansen i bilbransjen er noe som henger igjen fra gammelt av.

50/50 kvinner og menn

– Hvor fort går endringen nå?

– Jeg tror mange i bilbransjen opplever at det er lettere å få rekruttert den andre og tredje kvinnen, enn den første. Det mangler heller ikke på kvinnelige forbilder i bilbransjen. Det er mange flinke og synlige profiler, men de er kanskje ikke så synlige utenfor bransjen. Flere av disse har det siste året tatt litt mer plass og snakker mer om de mulighetene som ligger i bilbransjen, sier Falch Tuverud.

– Hos både Volvo- og Kia-importøren er det for eksempel 50/50 kjønnsfordeling i ledergruppen og kvinnelig sjef, uten at de har gjort noe stort poeng ut av det underveis. Samtidig får man et lite dilemma: Skal man virkelig lage et poeng ut av lederen er kvinne? Når situasjonen er at bilbransjen mangler så mange kvinner, tror jeg flere bør gjøre nettopp det, avslutter Atle Falch Tuverud.

