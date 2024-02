Nesten bare én måte å stjele bilen på

Alle moderne biler har sikkerhetsteknologi som i utgangspunktet gjør det svært vanskelig å stjele dem. På 20 år er biltyverier i Norge redusert med over 80 prosent.

Men dette til tross: Det er likevel blitt stjålet mellom 2.000 og 3.000 biler årlig de siste årene. Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Hvordan blir så disse bilene stålet? Jo, praktisk talt alle tyverier av nyere biler i Norge i dag skjer på samme måte:

Nøkkelen til store verdier

– Nyere biler som blir stjålet forsvinner nesten uten unntak fordi tyven har klart å få tak i nøkkelen. Slike nøkkeltyverier skjer blant annet ved innbrudd i bolig og tyveri fra nøkkelskap hos bilforhandler eller bedrift. Innbruddene hjemme skjer gjerne som en del av bestillingstyverier av ulike bilmerker og modeller. Da har biltyvene gjort grundig forarbeid og peilet seg inn på nettopp din bil, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han legger til:

– For bileiere er det svært viktig å ha full kontroll på nøkkelen. Den øverste skuffen i entreen er der innbruddstyven leter først. Finn på et lurere sted. Bilnøkkelen er er bokstavelig talt nøkkelen til verdier for flere hundre tusen kroner, og bør tas like godt vare på som for eksempel passet ditt.

Derfor stjeles det nesten ingen biler lenger



BRYTER SEG INN: Det har blitt veldig mye vanskeligere å stjele biler de siste årene. Men innbrudd skjer det fortsatt mange av.

Oppbevare i en matboks

Han forteller at det også er noen tilfeller av såkalt signalforsterking fra nøkkel i Norge, men disse tilfellene tilhører unntakene.

– Mitt beste råd er å oppbevare nøkkelen i en matboks i blikk hjemme. Da skjermer du antennen til nøkkelen. Er du ekstra opptatt av sikkerhet, kan nok litt aluminiumsfolie rundt nøkkelen være greit å ha på reise, sier Clementz, i en pressemelding.

Eldre bil? Den kan være enkel å stjele

ENKELT: Det gjelder å passe godt på bilnøkkelen. Hvis tyvene får tak i den, er det bare å kjøre avgårde med bilen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ligger unna elbiler

Elbiler er lite attraktive å stjele, selv om det skjer enkelte tyverier av disse også, ifølge If.

– Når du er biltyv, vet du ikke hvor mye strøm som er på bilen. Da er det litt nervepirrende å sitte og vente på nærmeste ladestasjon mens du må fylle strøm. Mange elbiler har fiffig sporingsteknologi, kameraer som kan ta bilder av tyven og gode sikringssystemer. Disse tingene gjør elbiler mindre attraktive å stjele. Ladenettverkene er dessuten ganske skrale saker i det fjerne utland. Norske bensin- og dieselbiler derfor mer naturlige å stjele, sier Clementz.

Politiet advarer: Ser ut som ingenting er stjålet

Video: Her trenger du ikke å ha med deg bilnøkkelen