Bilkjøp kan føre til store problemer i etterkant, både for kjøper og selger. Derfor er det også så viktig å sjekke bilen godt, før overtagelsen.

Det får vi igjen bekreftet i en sak som nylig var oppe i Follo og Nordre Østfold Tingrett.

Det hele startet da kjøperen fra Sandnes kom over en annonse for en 2012-modell BMW X5 på Hamar. I annonsen sto det:

«Fantastisk kjøremaskin med ekstremt god komfort! Svært godt utstyrt bil! Veldig godt ivaretatt bil med servicehistorikk. Bilen er EU-godkjent til 31.05.2024!»

Bilen var eid av en privatperson, men ble solgt via forhandler.

Nektet å ta med seg bilen

I forkant av kontraktsinngåelsen spurte kjøper om bilen var i god stand, noe bilselgeren bekreftet. Bilen ble ikke undersøkt eller prøvekjørt før kontrakt ble inngått og kontraktssummen overført. Så ble BMW-en fraktet fra Hamar til Sandnes.

I henhold til avtalen møtte kjøper opp for å hente bilen 8. juli 2022, men på grunn av bilens tilstand nektet han å ta med seg bilen og bilnøklene. Han reklamerte i e-post til selger samme dag, med den begrunnelse at bilen var «skrapet opp nesten over alt» og at et sommerdekk var flatt. Kjøper ba om å få pengene tilbake.

Selgeren svarte samme dag at han hadde snakket med bilens eier og tilbød sommerdekk til inntil 15.000 kroner og at de kunne selge bilen for kjøperen, etter at han hadde vært på ferie. Selger opplyste at dette var et forsøk på å være løsningsorientert, og påpekte at det er normalt at en ti år gammel bil som har gått 170.000 kilometer, har steinsprutskader og merker i lakken. Han informerte også om at bilen ble EU-godkjent den 1. juni 2022 med de samme dekkene som kjøper reklamerte på.

Mange som blir lurt kan bare takke seg selv

KJØREMASKIN: BMW-en ble markedsført som en «fantastisk kjøremaskin». X5 har da også i flere generasjoner vært drømmebil for mange.

Heving – eller full frifinnelse

Kjøper godtok ikke tilbudet og bilen ble stående. Dagen etter tok advokat kontakt med bilselgeren på vegne av kjøper og informerte om at kjøpet ble hevet. Senere varslet advokaten at søksmål ville bli tatt ut.



Saken gikk til Forbrukertilsynet, men ble avsluttet der fordi partene ikke kom til enighet. Dermed endte det i retten.

Her la kjøper ned påstand om at kjøpet måtte heves og at han skulle ha refusjon på hele kjøpesummen pluss renter. Subsidiært at han skulle få prisavslag, etter rettens skjønn.

Selger la på sin side ned påstand om full frifinnelse og at kjøper måtte erstatte selgerens saksomkostninger.

Trodde han kjøpte bil - tapte en halv million



SLITASJE: Dommen går langt i å fastslå at man må påregne bruks- og slitasjemerker på en bil som har gått 170.000 kilometer.

Ikke gitt uriktige opplysninger

I sin vurdering legger retten vekt på at kjøper har bevisbyrden for å sannsynliggjøre sitt krav. Retten finner at det ikke er sannsynliggjort at det foreligger mer skader i lakken enn det som fremgår av annonsen, eller mer skade på dekkene enn alminnelig slitasje.

Dette kan vi lese i dommen:

På bakgrunn av bevisene i saken er det ikke sannsynliggjort at det foreligger skader på lakken utover det som fremgår av Finn-annonsen. Det er heller ikke sannsynliggjort at dekkene har mer enn alminnelig slitasje. De lakkskadene som fremgår av annonsen og det at dekkene har slitasje, innebærer ikke at bilen ikke er i god stand, tatt i betraktning bilens alder, kilometerstand og pris. Selger har dermed ikke gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger i Finn-annonsen eller i korrespondansen i forkant av kjøpet.

Nå kan du abonnere på Brooms nyhetsbrev!

110.000 kroner i saksomkostninger

Det foreligger ingen mangel etter forbrukerkjøpsloven § 17. Bilen var heller ikke i dårligere stand enn det kjøper kunne forvente. Retten har kommet til at det ikke foreligger mangel. Det er dermed ikke grunnlag for heving eller prisavslag. Det er heller ikke nødvendig å vurdere om kjøper hadde rett til å avvise utbedringstilbudene.

Dermed vant selger saken og ble også tilkjent saksomkostninger. Og det ble ikke billig for kjøperen. Retten satte disse skjønnsmessig til 110.000 kroner. I tillegg må vedkommende dekke sine egne kostnader underveis i saken, også det et betydelig beløp.

Ville du skjønt at denne annonsen er svindel?



Video: Forbrukerrådet med klar advarsel